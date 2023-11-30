Банки Лаоса начали принимать карты «Мир», сообщил российский посол

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Посол РФ в Лаосе Владимир Калинин заявил, что ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российская платёжная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе брифинга в Москве после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он рассказал, что около 36% всех платёжных пунктов страны принимают карты российской системы.
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