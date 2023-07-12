Барзыкин рассказал о привлекательности круглогодичных морских курортов в России

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Круглогодичные морские курорты будут привлекательны как для российских туристов, так и для гостей из зарубежья. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Конечно, они будут привлекательны, тем более охватывают в целом всю страну. Логистика для них абсолютно приемлема, средства в бюджете выделены, государство делает вклад в инфраструктуру, ну а бизнес — в объекты размещения, досуга и всего того, что связано с отдыхом и формированием курортно-туристической территории», — рассказал эксперт.
Ранее на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о создании к 2030 году круглогодичных курортов в России на берегах пяти морей.
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Анастасия Чинкова