Безвизовые групповые поездки в Китай возобновят к концу июля

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Безвизовые групповые туристические поездки в Китай, прекращённые во время пандемии COVID-19, возобновятся в июле. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Более 300 туроператоров России получат разрешение на приём китайских туристов и отправку россиян в Китай. В перечень вошли почти все федеральные и региональные туристические агентства.
Соглашение о взаимном упрощении поездок для тургрупп принято в 2000 году. В настоящее время эти правила не потерпели изменений.
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«Наши партнеры по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца», – заявили в пресс-службе Минэкономразвития.
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Анастасия Чинкова