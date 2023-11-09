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Библиотеки приглашаются к участию в арт-фестивале памяти В.С. Высоцкого

09 ноября 2023, 18:10
Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»

Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»

В период с 1 ноября по 15 декабря проходит прием заявок от библиотек на участие в VI Международном арт-фестивале памяти В.С. Высоцкого «Я только малость объясню в стихе».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В шестой раз фестиваль объединит поэтов, художников, музыкантов, библиотеки и культурные площадки по всей стране масштабной программой посвященных памяти выдающегося поэта и барда событий, которые пройдут с 14 по 31 января 2024 года.

Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»


«У библиотек интересная судьба, особенно в современности. Все знают, что они существуют, но мало кто ощущает их присутствие. Это большая сеть общественных площадок, которые сейчас активно преображаются и представляют из себя пространства, не только, где хранятся книги, но где люди обмениваются знаниями. Любые источники информации здесь востребованы и люди, как источники информации тоже приходят в библиотеки», - рассказал Алексей Яковлев, член жюри и куратор фестиваля в московской области.

Фото: медиаархив Московской области

В прошлом году Подмосковье стало одним из самых активных регионов, поддержавших фестиваль, наряду с библиотеками Новосибирска и Новосибирской области – родины фестиваля. В нем также приняли участие сотни библиотек из Алтайского края и Республики Алтай, Брянской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Пскова, Калуги, Саранска, Пензы, Майкопа, Иркутска, Петрозаводска, библиотеки Болгарии и Казахстана.

Фото: медиаархив Московской области

«Московская область неоднократно входила в топ самых читающих регионов России. Это стереотип, что люди перестали читать, и цифра все поглотила. Это неправда, мы начали читать еще больше, это чаты в мессенджерах, новости с сайтов, при этом не забывая сохранять литературную библиотеку», - отметил Алексей.

Каждая библиотека-участник получит электронное благодарственное письмо от организаторов.

Фото: медиаархив Московской области

«Фестиваль привлекает библиотеки, потому что они действительно стали площадками, которые объединяют всю страну через свою систему. Фестиваль пользуется возможностями библиотек, а главное что это площадки для соединения людей между собой. У большинства библиотек есть представители в социальных сетях, поэтому некоторая культурная программа проходит онлайн. То есть жизнь идет и в физическом пространствое и цифровом», - подчеркнул куратор фестиваля.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Финский курорт стал банкротом из-за отсутствия туристов из России
09 ноября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/RossHelen

Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии стал банкротом из-за отсутствия туристов из России.
Iltalehti пишет, что компания задолжала 1,3 млн долларов (примерно 120 млн рублей). Заявление о финансовой несостоятельности было подано в районный суд финской области Северная Карелия.
 
Директор курортного комплекса Калле Кескимяки (Kalle Keskimäki) заявил, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток российских туристов.
 
«Ситуация в мире такова, какова она есть, другого выбора не было», — заключил Калле Кескимяки.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие годы появится несколько новых гостиниц. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он рассказал, что в настоящее время в регионе активно развивается рекреационная сфера, реализуется большое количество проектов.

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«Тинькофф Журнал»: Россиянин описал поездку в ОАЭ фразой «круто, но безвкусно»
09 ноября 2023, 06:24

Фото: iStock/alan64

Российский турист, отдыхавший за 330 тысяч рублей в Объединённых Арабских Эмиратах, остался недоволен поездкой. В беседе с «Тинькофф Журнал» он пожаловался на жару, высокую влажность и отсутствие единого стиля в архитектуре.
Семья путешественника поселилась в отеле Rixos Bab Al Bahr  80 километрах от Дубая. По его словам, они получили от поездки то, на что рассчитывали, но возвращаться в Дубай больше не планируют — и более того, не понимают людей, стремящихся там жить.

«Люди начали строить что угодно, лишь бы круче, чем у соседа.  результате не чувствуется единого стиля, архитектурного плана. К тому же я не увидел в городе какой-либо исторической ценности. Осталось очень странное ощущение: круто, но безвкусно <...> У меня не возникло желания приехать туда ещё раз», — отметил российский турист.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и также разочаровалась. Она рассказала, что остановилась в отеле в Гизе, чтобы завтракать и ужинать с видом на пирамиды. Но район оказался непривлекательным, поскольку там было «катастрофически шумно и грязно». Туристку неприятно удивило и хаотичное движение на улицах Каира: водители постоянно сигналят и обгоняют друг друга, а пешеходы перебегают дороги в неожиданных местах.

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Московский областной театр кукол представляет спектакль «Бери-Баар. Сын золотой звезды»
08 ноября 2023, 17:24

Фото: Министерство культуры и туризма МО

8 ноября в Московском областном государственном театре кукол состоится показ премьерного спектакля «Бери-Баар. Сын золотой звезды».
«Жанр спектакля притча-фэнтези. Идея рассказывает о том, как можно потерять себя, свое настоящее и связь с матерью, но пройти путь очищения, спасти свою душу и вернуться на стезю доброты», - рассказал режиссера спектакля «Бери-Баар. Сын Золотой звезды» Олег Лабозин.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Пьеса «Бери-Баар. Сын Золотой звезды» по мотивам сказки О. Уайльда «Звездный мальчик» была написана и сразу же поставлена основателем театра, режиссером и драматургом Виктором Александровичем Швембергером в 1934 году. Нынешняя постановка приурочена к 90-летию театра.

«Театр кукол ассоциируется с детскими постановками, но это не основополагающее направление. Театр кукол абсолютно безграничен, в нем могут идти и взрослые спектакли и детские, поставленные на серьёзную литературу или более простую. Именно этот спектакль детский, потому что главное лицо мальчик, подросток. В этом и прелесть спектакля, что именно в этом возрасте ты начинаешь находить себя», - отметил Олег. 

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Это история мальчика, считающего себя сыном Золотой звезды и презирающего всех, кто находится рядом с ним. Ему предстоит пройти нелегкий путь, чтобы научиться понимать и любить людей, найти свою маму и обрести вновь себя настоящего. А еще разобраться, где наносная «золотая» шелуха, а где под ней ты – истинный сын, друг, человек.

Фото: официальная страница «ВК» Московского областного театра кукол 

«В театре кукол возможно все. Там открывается безграничные возможности.  Это не значит, что он богач, чем традиционный театр, но какие-то нюансы, в образности в символах, их больше в театре кукол. Актер в обычном театре может своим нутром то, что кукла не способна, но при этом кукла может взять и полететь, чего актер не сможет», - подчеркнул режиссер спектакля. 

Одна из важнейших задач театра — воспитание нового поколения зрителей. В репертуаре театра много спектаклей, ориентированных на детскую аудиторию.  Ведь если человек в детстве полюбил театр, то он вернётся туда и будучи взрослым. Однако Московский областной государственный театр кукол ждет зрителей всех возрастов, в его репертуаре  есть спектакли для подростков и взрослой аудитории.

Фото: официальная страница «ВК» Московского областного театра кукол 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Дмитрий Ойнас назвал цель создания «Шелковой фабрики» в Коломне
08 ноября 2023, 14:14

Фото: Радио 1

В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото».
5-7 ноября 2023 года в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» прошла завершающая мастерская проекта «Из тряпья золото» с одноименным названием. В мастерской приняли участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров из Воронежа, Казани, Коломны, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Реутова и Рязани.

Фото: Радио 1
 
«Лаборатория проходит в стенах Шелковой фабрики от нашего проекта АНО «Коломенский посад», она посвящена возрождению, когда-то важного коломенского бренда, коломенских шелковых тканей. Мы пытаемся вернуть очень богатое шелковое наследие, которое как минимум два века прославляло город и создавало некий образ народного костюма», - рассказал Дмитрий Ойнас, президент Делового клуба «Наследие и экономика», главный куратор Лаборатории Шелковой фабрики.

Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» ставит своей целью комплексное развитие исторической территории города – Коломенского посада.

Фото: Радио 1

«Я приехала в Коломну из Нижнего Новгорода для того, чтобы понять, смогу ли я справиться с той задачей, которую ставит "Шелковая фабрика" перед художниками, это переосмыслить наследие Коломны», - поделилась Ольга Князева мастер по традиционному ручному ткачеству.

Фото: Радио 1

Мастерская завершила серию образовательных событий, прошедших в Коломне с июля по ноябрь 2023 года. На следующем этапе запланирован конкурсный отбор проектов участников, которые будут представлены на итоговой выставке «Из тряпья золото».
 
«Меня сразу заинтересовали темы, которые здесь были объявлены. А когда начались занятия, я была в восторге, потому что лекторы были очень интересные. Они рассказывали и о моде, и об истории, и о каких-то нюансах, которые дизайнеры при работе не учитывают. Например, где твоя работа будет висеть или кто будет на нее смотреть», - отметила Лариса Банакина мастер по лоскутному шитью.

Основной задачей проекта является создание сообщества творческих людей и новых продуктов на основе актуализации шёлкового наследия Коломны для возвращения его в обиход и современную экономику города.

Фото: Радио 1
 
«В работах мы пытаемся найти связку, между Коломенским наследием и личным подходом каждого мастера, его стилем и навыками. Еще важно найти актуальный формат изделия, чтобы оно пользовалось спросом у жителей», - подчеркнул Дмитрий Ойнас.

Музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» – современное пространство на бывшей шёлковой фабрике купцов Левиных и Бабаевых первой половины XIX века. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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«Зрители баловали нас»: Игорь Шаповалов о фестивале «Подмосковные вечера»
2 ноября в Мытищах завершился театральный фестиваль «Подмосковные вечера»
08 ноября 2023, 12:55

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

С 26 октября по 2 ноября 2023 года на Основную и Камерную сцены театра «ФЭСТ» выходили артисты из 13 театров России и зарубежья.
Театральный фестиваль «Подмосковные вечера» проводится в театре «ФЭСТ» с 2003 года. Автором идеи и его Президентом стал художественный руководитель «ФЭСТа» Заслуженный артист России Игорь Шаповалов.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

«Работы еще много, но активная фаза уже прошла. Гостей мы проводили, все благодарили нас и уже хотели приехать на следующий театральный фестиваль «Подмосковные вечера». В общем, все получилось самым лучшим образом. Ну, а самый яркий венец, это закрытие фестиваля, капустная программа. Наш театр активно занимается капустниками, несколько раз мы участвовали в театральных фестивалях «Веселая коза», которые проводятся в Нижнем Новгороде, и поэтому мы подходили к этому серьезно. Закрытие получилось забавным, веселым и интересным», - отметил Игорь Шаповалов.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Свои работы представили театральные коллективы из Павлодара (Казахстан), Буинска (Татарстан), Набережных Челнов (Татарстан), Перми, Зеленограда, Вологды, Нижнего Новгорода, Челябинска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы. 
 
«Здесь главный критерй - наполняемость зала, наши зрители активно ходят, и мы спокойны за наши спектакли. А вот с приезжими театрами возникает вопрос, будет полный зал или нет. Но в рамках нашего фестиваля, все службы хорошо сработали и надо поблагодарить наших зрителей, которые баловали нас свои присутствием на всех спектаклях», - подчеркнул Игорь. 

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Жюри состояло из известных театральных критиков (Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная), популярных российских артистов (Михаил Богдасаров). Возглавила жюри Президент Фонда Олега Ефремова и международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство«, сотрудник центрального аппарата СТД РФ, театровед Анастасия Олеговна Ефремова.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
 
«Все спектакли, которые были отобраны отражают пульс нашей страны. Они все направлены на созидание нашей родины, на отношение к стране по-новому. Из цель посмотреть на нашу жизнь другими глазами, без принижения себя перед европейскими странами»,-  рассказал Игорь Шаповалов. 

 Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.


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В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото». 

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В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото»
08 ноября 2023, 11:37

Фото: Радио 1

5-7 ноября 2023 года в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне состоялась мастерская «Из тряпья золото», в которой приняли участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров.
Основной задачей мастерской является создание новых творческих продуктов на основе шёлкового наследия Коломны. Работы участников будут представлены на итоговой выставке.

Фото: Радио 1

«Мы завершили серию мастерских, их было 10. Весной этого года мы провели опен-колл, конкурс среди художников, дизайнеров, ремесленников и технологов, современных ребят, которые интересуются дизайном и актуальными темами. Мы им предложили разобраться в теме шелкоткачества, потому что сами сейчас активно изучаем индустриальное наследие Коломны», - рассказала Екатерина Ойнас арт-директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский Посад». 
 
Фото: Радио 1

Мастерская «Из тряпья золото» посвящена творческой доработке и переработке продукта, повышающей его актуальность, внедрению инновационных материалов и технологий, сочетанию приёмов и техник, интерпретирующих традиции коломенского ткачества. 
 
«Мы выяснили, что в конце 18 в начале 19 века в Коломне существовало пять шелковых фабрик. Это достаточно удивительное явление, но просуществовало оно не очень долго. Сейчас самое время его восстановить, для этого мы открыли новое пространство - музей-лаборатория «Шелковая фабрика» и осталось собрать сообщество профессионалов, которые смогут создавать новые произведения», - отметила Екатерина.  
Фото: Радио 1

По ее словам, проведение подобных мастерских помогает собрать команду и круг экспертов для дальнейшей работы музея-лаборатории. 

«На каждую из мастерских приезжало по 10 представителей из разных регионов России. Для нас это хорошая возможность найти творческих партнеров, не ограничиваясь собственной территорией, а расширяя ее», - подчеркнула Екатерина Ойнас.    

Фото: Радио 1

Проект «Из тряпья золото» реализуется Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» — победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Перечислены лучшие российские города для путешествий в ноябре
Лучшими городами для путешествий в ноябре стали Астрахань и Дербент
07 ноября 2023, 17:43

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Эксперты сервиса tutu заявили, что самыми лучшими городами для путешествий в послебархатный сезон в ноябре стали Астрахань и Дербент из-за довольно мягкого климата.
«Астрахань порадует интересными достопримечательностями, красивой набережной и ресторанами с отличной едой. В ноябре здесь нет снега, а температура воздуха стабильно держится выше нуля. <…> В Дербенте в ноябре довольно тепло. Большая часть интересных достопримечательностей находится в центре, их легко увидеть во время пешей прогулки. Стоит посетить Дербентский музей-заповедник», — прокомментировали в беседе с Газета.ру эксперты.

Кроме того, в текущем сезоне можно посетить такие города, как Волгоград, Краснодар, Сочи и Геленджик, где также тепло и также есть, на что посмотреть и куда сходить.

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Россияне в 2023 году стали чаще выезжать на отдых за рубеж
07 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/inewsistock

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили более семи миллионов поездок за рубеж с туристическими целями. Это на 50% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Такие цифры приводит Российский туристический союз (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ. Общее количество зарубежных поездок россиян за первые девять месяцев года увеличилось на 20% и составило 21 миллион.

Всего граждане России за этот период совершили 7,06 миллиона туристических поездок за границу, что на 50,2% больше, чем с января по сентябрь 2022 года, когда их было 4,7 миллиона. Однако нынешние показатели выездного туризма пока еще далеки от допандемийного уровня. Например,  в 2019 году количество зарубежных туристических  поездок за  первые три квартала составило 14,08 миллиона, что почти в два раза больше, чем в нынешнем году.

Однако в целом специалисты отмечают, что в сложившейся ситуации туристический рынок приспосабливается к обстоятельствам. Рост посещаемости наблюдается в тех странах, куда осуществляются прямые рейсы из России.

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#туризм
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Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отменённого рейса Turkish Airlines
05 ноября 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Россиянин, планировавший отправиться в путешествие в Мексику, потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул. Об этом он рассказал в беседе с MSK1.RU.
Москвич приобрёл два билета (второй – для жены) на самолёт ещё за восемь месяцев до вылета, который был назначен на 4 ноября из аэропорта Внуково. Уточняется, что до Мексики супруги должны были добраться с пересадкой в Стамбуле. Однако рейс был отменён.

В результате россиянин потерял полмиллиона рублей из-за того, что вышли сроки бесплатного возврата билетов. Также ему не удалось вернуть средства, потраченные за забронированный номер в отеле. 

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