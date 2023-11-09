Библиотеки приглашаются к участию в арт-фестивале памяти В.С. Высоцкого

Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»
В период с 1 ноября по 15 декабря проходит прием заявок от библиотек на участие в VI Международном арт-фестивале памяти В.С. Высоцкого «Я только малость объясню в стихе».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В шестой раз фестиваль объединит поэтов, художников, музыкантов, библиотеки и культурные площадки по всей стране масштабной программой посвященных памяти выдающегося поэта и барда событий, которые пройдут с 14 по 31 января 2024 года.
Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»
Фото: медиаархив Московской области
В прошлом году Подмосковье стало одним из самых активных регионов, поддержавших фестиваль, наряду с библиотеками Новосибирска и Новосибирской области – родины фестиваля. В нем также приняли участие сотни библиотек из Алтайского края и Республики Алтай, Брянской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Пскова, Калуги, Саранска, Пензы, Майкопа, Иркутска, Петрозаводска, библиотеки Болгарии и Казахстана.
Фото: медиаархив Московской области
Каждая библиотека-участник получит электронное благодарственное письмо от организаторов.
Фото: медиаархив Московской области
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»
«У библиотек интересная судьба, особенно в современности. Все знают, что они существуют, но мало кто ощущает их присутствие. Это большая сеть общественных площадок, которые сейчас активно преображаются и представляют из себя пространства, не только, где хранятся книги, но где люди обмениваются знаниями. Любые источники информации здесь востребованы и люди, как источники информации тоже приходят в библиотеки», - рассказал Алексей Яковлев, член жюри и куратор фестиваля в московской области.
Фото: медиаархив Московской области
В прошлом году Подмосковье стало одним из самых активных регионов, поддержавших фестиваль, наряду с библиотеками Новосибирска и Новосибирской области – родины фестиваля. В нем также приняли участие сотни библиотек из Алтайского края и Республики Алтай, Брянской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Пскова, Калуги, Саранска, Пензы, Майкопа, Иркутска, Петрозаводска, библиотеки Болгарии и Казахстана.
Фото: медиаархив Московской области
«Московская область неоднократно входила в топ самых читающих регионов России. Это стереотип, что люди перестали читать, и цифра все поглотила. Это неправда, мы начали читать еще больше, это чаты в мессенджерах, новости с сайтов, при этом не забывая сохранять литературную библиотеку», - отметил Алексей.
Каждая библиотека-участник получит электронное благодарственное письмо от организаторов.
Фото: медиаархив Московской области
«Фестиваль привлекает библиотеки, потому что они действительно стали площадками, которые объединяют всю страну через свою систему. Фестиваль пользуется возможностями библиотек, а главное что это площадки для соединения людей между собой. У большинства библиотек есть представители в социальных сетях, поэтому некоторая культурная программа проходит онлайн. То есть жизнь идет и в физическом пространствое и цифровом», - подчеркнул куратор фестиваля.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова