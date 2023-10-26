Блогер Кутовой рассказал, как определить россиян за границей

Фото: istockphoto/AnnaStills
«Целый день пролежать на шезлонге под зонтиком у моря — одно из любимых занятий у большинства россиян. Даже во время длительного проживания на курортах южно-восточной Азии им не надоедает такое времяпрепровождение»,-говорит путешественник.
«Если проходишь мимо заведения и видишь внутри человека за ноутбуком, то будь уверен — место хорошее для работы, там отличный Wi-Fi, вкусный кофе, а посетитель с 80% вероятностью — русский»,-отмечает блогер Алексей Кутовой.По наблюдением блогера, россияне любят заниматься на турниках.
«Если где-то есть турники и брусья, будь уверен, что встретишь там русских парней. Вообще, такие снаряды, как турник и брусья, по большей части популярны на постсоветском пространстве»,-делится наблюдениями Алексей Кутовой.Читайте также:
Тревел-блогерша Ершова рассказала, чем новозеландцы отличаются от русских
Тревел-блогерша узнала, что итальянцы думают о русских женщинах
Тревел-блогерша Ершова рассказала о «нездоровом интересе» египтян к россиянкам