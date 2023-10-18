Блогер перечислил туристам поступки, грозящие тюрьмой в Северной Корее

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir
Российский путешественник побывал в Северной Корее и назвал опасные поступки туристов, которые могут обернуться тюрьмой.
Рекомендации опубликованы в блоге TravelManiac на платформе «Дзен», пишет «Лента.Ру». Турист может оказаться за решеткой, если будет допускать негативные высказывания в адрес вождей Северной Кореи: Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.
Туристам в КНДР нужно аккуратнее вести себя с памятниками и портретами вождей: нельзя во время фотографировании обрезать части фигуры и лица, копировать их жесты, смеяться. Нельзя выражать сомнения в идеологии чучхе, по которой устроена вся жизнь в стране.
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«Любую шутку в их адрес могут воспринять на свой счет, сообщить куда нужно. Не стоит недооценивать уровень стукачества в Северной Корее — это первая страна в мире по данному показателю», — рассказал путешественник.
«В КНДР утверждают, что она единственная правильная в мире. Оспаривать это и подвергать сомнению отдельные ее тезисы тоже нельзя. Для сомневающихся даже есть целый раздел в уголовном кодексе КНДР с не самыми мягкими наказаниями», — пишет турист.Путешественникам не рекомендуется самостоятельно передвигаться, тайком общаться с местными жителями, вывозить что-либо в качестве сувенира, сомневаться в победе КНДР в Корейской войне в личных разговорах.
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Мария Фирсова