Более 14 тысяч человек посетили IX Международного фестиваль «Джазовые сезоны»

Фото: Радио 1
IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» посетили более 14 тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Джазовые сезоны» лишний раз доказали, что не просто так входят в десятку лучших фестивалей России в формате open-air. Один из уникальных музейных комплексов Подмосковья – «Горки Ленинские» на два дня стали центром, собрались истинные ценители джазового направления», - отметила Ирина Каклюгина.Фото: Радио 1
«Очень здорово на фестивале, наконец-то появилась возможность увидеть вживую наших джазовых маэстро. Маргулис отдельная любовь, мне нравится его творчество и была очень рада услышать его со цены. Зона фестиваль очень большая, и погулять можно, и мастер-класс посмотреть и все это под красивую джазовую музыку», - поделилась зритель фестиваля Екатерина.Фото: Радио 1
У зрителей была возможность посетить музыкальные мастер-классы, поиграть на различных музыкальных инструментах, поесть разнообразную еду и поучаствовать в спортивных играх.
Фото: Радио 1
«Мы решили поучаствовать в фестивале по рекомендации наших друзей и не пожалели. Можно подумать, что балалайка и джаз не совместимые вещи, совсем разные жанры и направления. Но последнее время появляются молодые музыканты, которые используют этот инструмент в таких смежных с джазом стилях. На нашей площадке как раз был музыкант, который известен тем, что он смешивает балалайку, народную стилистику смешивает с джазовыми стилями и импровизационной музыкой», - рассказал Сергей, представитель компании «Балалайкер».
Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: Радио 1
Три года подряд «Джазовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. В течение двух дней звучали как джазовые стандарты, так и обработки современных эстрадных композиций.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова