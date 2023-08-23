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На Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» уже поступило более 50 заявок

23 августа 2023, 17:16

Фото: отдел развития усадьбы Мелихово

В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 3 сентября состоится 17-й по счёту Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова». Он объединяет всех любителей этой охотничьей породы собак, сообщили «Радио 1» в отделе развития усадьбы.
«Регистрация для участников открыта на сайте музея. Уже поступило более 50 заявок. Таксы приедут из Москвы, Московской области, Тулы, Ярославля и других городов. Год от года участников становится всё больше. И помимо активностей фестиваля, мы помогаем собакам из приюта найти своих хозяев», – рассказали организаторы фестиваля.
Гостей и участников ждут также мастер-классы, шоу мыльных пузырей, фотосессии, встречи с кинологами, конкурс модного дефиле для собак. На фестивале можно будет купить тематический сувенир, связанный с таксами.


Мелихово выбрали местом проведения фестиваля, так как писатель и драматург Антон Чехов очень любил такс. В музее установлена скульптурная композиция, посвященная таксам Чехова.

В Россию такс завезли в конце XIX века, и Чехов стал одним из первых владельцев этой породы. В Мелихове у него жили две таксы – Хина и Бром.

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#мелихово
#чехов
#собаки
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#туризм
#культура
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье пройдёт заезд ретромобилей на 150 км
23 августа 2023, 17:30

Фото: Минкульт МО

В Музее техники Вадима Задорожного 26 августа состоится ралли автомобилей выпуска 20–70-х годов прошлого века, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. С 10 утра старинными машинами можно будет любоваться не только в выставочных залах, но и под открытым небом.
После традиционного проезда под стартовой аркой экипажи отправятся по маршруту протяжённостью 150 км. Часть заезда станет парад ретромобилей в музее-заповедника «Архангельское».
 
Перед стартом ралли пройдёт «Конкурс элегантности». Посетители путём голосования выберут самый привлекательный автомобиль. Машины – участницы конкурса должны быть выпущены не позднее 1973 года. Особое внимание будет уделено дресс-коду владельцев.
 
Все участники ралли, получат призы и подарки не только за спортивные победы, но и за красоту и стиль. 
 
В течение всего дня гостей ждут музыкальная и развлекательная программа, гастрономические площадки, экскурсии по музею, разнообразные активности, аттракционы и детские мастер-классы.

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#минкульт мо
#автомобили
#туризм
#архангельское
#подмосковье
#московская область
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Директор трэвел-компании Липатова назвала страны, которые выдают шенгенские визы россиянам
23 августа 2023, 13:22

Фото:istockphoto/eternalcreative

Греция, Венгрия и Италия наиболее охотно выдают россиянам шенгенские визы.
«Интерфакс», ссылаясь на управляющего директора группы компаний «Аэроклуб» Юлию Липатову, пишет, что с записью продолжаются большие сложности, особенно это касается направлений Испания и Франция. Тем не менее количество отказов в оформлении виз остаётся на прежнем уровне и не растёт. По словам Липатовой, Германия не выдаёт шенгены практически всем мужчинам.
 
В данный момент официальный срок оформления виз в Европу равняется от 15 до 45 календарных дней.
 
В списке стран, которые без особых трудностей выдают визы, оказались Мексика (виза делается бесплатно за 1-2 дня), Южная Корея (виза стоит 700 рублей, делается 5 дней), Индия (электронная виза оформляется до 4 дней, стоит 2300 рублей).

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#визы
#путешествия
#туристы
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Стало известно о повышении цен на отдых в Турции на сентябрь
Аналитики АТОР: Цены на вылеты в Турцию середине сентября вырастут от 13-16%
23 августа 2023, 12:24

Фото: istockphoto.com/Neurobite

Аналитики АТОР заявили, что стоимость недельного отдыха в Турции для двоих на начало сентября увеличится, в середине месяца цены на вылет поднимутся от 13-16%.
Как передаёт utro.ru со ссылкой на РИА Новости, цена в трёхзвёздочном отеле Турции в начале месяца стартует от 93 тыс. рублей, в четырёхзвёздочном – от 95 тыс. рублей, а в пятизвёздочном – от 115 тыс. рублей.

Отмечается, что далее цена будет повышаться на 10 тыс. рублей в зависимости от типа отеля. Однако к концу сентября ожидается снижение цен.

До этого сообщалось, что китайские визы для граждан России в перспективе могут отменить. Об этом рассказал в ходе VI Глобального форума молодых дипломатов консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй. По его словам, что Китай уже отменил визы для российских туристических групп. Для того, чтобы полностью отменить визы, нужно решить некоторые вопросы, которые относятся к безопасности и миграции.

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#цена
#отель
#турция
#туризм
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В Мексики отель предлагает разведённым постояльцам необычную услугу
23 августа 2023, 10:01

Фото: istockphoto/breakermaximus

Отель для взрослых Temptation Cancun в Мексике предлагает разведённым туристам стриптиз в номере и другие развлечения сексуального характера.
Daily Star пишет, что разведённым постояльцам отель предлагает специальный пакет «после развода». Он стоит 238 фунтов стерлингов (28 тысяч рублей). Пакет включает в себя личного дворецкого, шампанское, топлес-бассейны и другие активности 18+.
 
Отель запрещает фотографировать других отдыхающих, «тесно взаимодействовать» с персоналом. Также запрещено заниматься сексом в общественных местах, а во время ужина нужно надевать верхнюю одежду.

Ранее сообщалось, что граждане России потеряли примерно €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в прошлом году.

Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений. На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).

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Туроператоры назвали минимальную стоимость недельного отдыха в Турции
#туризм
#развод
#брак
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Крупнейшая за 50 лет охота на лох-несское чудовище назначена на конец августа
23 августа 2023, 08:25

Фото: istockphoto/Yulia Bogomolova

В субботу и воскресенье, 26–27 августа, энтузиасты соберутся на крупнейшую за последние пол века охоту на чудовище Лох-Несса.
Newsweek пишет, что охотиться на загадочного обитателя водоёма будут беспилотниками, инфракрасными датчиками и эхолокаторами. По мнению организаторов, «новые технологии позволят исследовать воды так, как никогда прежде».
 Охота продлится 2 дня и станет самой масштабной с момента экспедиции 1972 года.
 
Легенда о лох-несском чудовище появилась в 6 веке нашей эры. Популярной стала после 1933 года, когда появились новые сообщения о загадочном обитателе озера. С того момента в шотландскую деревню Драмнадрочит съезжаются туристы, желая увидеть чудовище воочию.

Ранее в Таиланде экстренные службы спасли 77-летнего британца, оказавшегося в водоёме с большим количеством змей.
Пенсионер плыл по реке на лодке. Течение унесло его в заросли. Лодка застряла в иле. Мужчина не мог выбраться с небольшого островка посреди реки.

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#охота
#охотники
#новости
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На Тайване число заразившихся лихорадкой денге приблизилось к рекорду 2015 года
22 августа 2023, 19:43

Фото:istockphoto/nechaev-kon

С начала 2023 года на Тайване зафиксировали 2 135 случаев инфицирования лихорадкой денге.
ТАСС, со ссылкой на Центральное информационное агентство острова, пишет, что нынешняя вспышка является самой масштабной с 2015 года. Тогда обнаружили менее 2,6 тысяч случаев.

За последние 7 дней выявлено 556 случаев данного заболевания, большинство из них зафиксировано на юге острова.

Смертность от лихорадки денге остаётся предельно низкой. С начала нынешнего года от лихорадки денге на Тайване скончались два человека.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели стремительно растёт число случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, которое может вызвать геморрагический шок. С начала 2023 года в Нью-Дели зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, что является рекордом с 2018 года. Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.

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#госпитализация
#комары
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Туроператоры назвали минимальную стоимость недельного отдыха в Турции
22 августа 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Anastasia Farkhullina

По данным АТОР, при размещении в трехзвездочном отеле Антальи можно уложиться в 93 тысячи рублей на двоих.
Средняя стоимость недельного турецкого отдыха равняется примерно 100 тысячам рублей. В середине сентября отпуск а Антальи и её окрестностях подорожает: заплатить придётся минимум 108 тысяч рублей, в среднем 115 тысяч.
 
Отпуск в четырехзвездочном отеле в режиме «все включено» в начале сентября обойдётся в 95-108 тысяч рублей. Пятизвездочный отдых будет стоить не меньше 115-143 тысяч рублей на двоих. Эксперты говорят о росте цен на 15%.

Авсаллар, Мерсин и Сиде входят в топ курортов с самыми низкими арендными ставками за посуточное жильё среди турецких мест для отдыха. Средние цены в этих городах не превышают 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего обойдётся аренда квартир и апартаментов в Авсалларе: это прибрежный посёлок, который расположен в 24 км от Аланьи.

«В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, а апартаменты и квартиры выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов растёт», — рассказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
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#турция
#отпуск
#каникулы
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В Таиланде британский пенсионер выжил в озере среди змей
22 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto/aleks1949

В Таиланде экстренные службы спасли 77-летнего британца, оказавшегося в водоёме с большим количеством змей.
Daily Record сообщает, что пенсионер плыл по реке на лодке. Течение унесло его в заросли. Лодка застряла в иле. Мужчина не мог выбраться с небольшого островка посреди реки.
 
Пенсионер позвонил спасателям. Они 6 часов пытались определить местонахождение британца. По словам спасателей, туристу очень повезло. В местах, где он застрял, обитают опасные змеи, в их числе питоны.
 
Пенсионер не получил серьёзных травм. Спасатели помогли ему добраться домой.

Ранее сообщалось, что в Пакистане дети застряли на канатной дороге на высоте почти 370 метров. ЧП случилось в горном районе Баттаграм. Во время движения по канатной дороге у кабинки оборвались 2 из 3 тросов. Уже 9 часов люди висят на высоте 365 м.

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#таиланд
#туристы
#змеи
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Более 14 тысяч человек посетили IX Международного фестиваль «Джазовые сезоны»
IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» прошел на территории музея-заповедника «Горки Ленинские»
22 августа 2023, 16:48

Фото: Радио 1

IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» посетили более 14 тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Джазовые сезоны» лишний раз доказали, что не просто так входят в десятку лучших фестивалей России в формате open-air. Один из уникальных музейных комплексов Подмосковья – «Горки Ленинские» на два дня стали центром, собрались истинные ценители джазового направления», - отметила Ирина Каклюгина.
Фото: Радио 1
 
На «Джазовых сезонах» – 2023 выступили Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом PianomaniяJazz, Евгений Маргулис.
 
«Очень здорово на фестивале, наконец-то появилась возможность увидеть вживую наших джазовых маэстро. Маргулис отдельная любовь, мне нравится его творчество и была очень рада услышать его со цены. Зона фестиваль очень большая, и погулять можно, и мастер-класс посмотреть и все это под красивую джазовую музыку», - поделилась зритель фестиваля Екатерина. 
Фото: Радио 1

У зрителей была возможность посетить музыкальные мастер-классы, поиграть на различных музыкальных инструментах, поесть разнообразную еду и поучаствовать в спортивных играх.   

Фото: Радио 1
 
«Мы решили поучаствовать в фестивале по рекомендации наших друзей и не пожалели. Можно подумать, что балалайка и джаз не совместимые вещи, совсем разные жанры и направления. Но последнее время появляются молодые музыканты, которые используют этот инструмент в таких смежных с джазом стилях. На нашей площадке как раз был музыкант, который известен тем, что он смешивает балалайку, народную стилистику смешивает с джазовыми стилями и импровизационной музыкой», - рассказал Сергей, представитель компании «Балалайкер».  
Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1

Три года подряд «Джазовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. В течение двух дней звучали как джазовые стандарты, так и обработки современных эстрадных композиций.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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В Реутове пройдет фестиваль красок холи. 

Фестиваль «Город танцует в парках» в прошедшие выходные посетили более 17,5 тысяч человек. 

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