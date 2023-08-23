На Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» уже поступило более 50 заявок

Фото: отдел развития усадьбы Мелихово
В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 3 сентября состоится 17-й по счёту Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова». Он объединяет всех любителей этой охотничьей породы собак, сообщили «Радио 1» в отделе развития усадьбы.
«Регистрация для участников открыта на сайте музея. Уже поступило более 50 заявок. Таксы приедут из Москвы, Московской области, Тулы, Ярославля и других городов. Год от года участников становится всё больше. И помимо активностей фестиваля, мы помогаем собакам из приюта найти своих хозяев», – рассказали организаторы фестиваля.Гостей и участников ждут также мастер-классы, шоу мыльных пузырей, фотосессии, встречи с кинологами, конкурс модного дефиле для собак. На фестивале можно будет купить тематический сувенир, связанный с таксами.
В Россию такс завезли в конце XIX века, и Чехов стал одним из первых владельцев этой породы. В Мелихове у него жили две таксы – Хина и Бром.
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Лора Луганская