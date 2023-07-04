Более 8 млн человек посетили подмосковные парки в июне

За первый летний месяц подмосковные парки посетили свыше 8 миллионов человек, самым популярным из которых стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 412 тыс. человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 268 тыс. жителей и гостей региона. Третью строчку занимает парк «Сестрорецкий», находящийся в Клину — 252,6 тысяч человек.









Ведомство сообщает, что развлекательные мероприятия проводятся более, чем 180 парках региона.

Читайте также: