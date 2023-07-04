Более 8 млн человек посетили подмосковные парки в июне

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 412 тыс. человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 268 тыс. жителей и гостей региона. Третью строчку занимает парк «Сестрорецкий», находящийся в Клину — 252,6 тысяч человек.
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