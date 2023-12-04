Бортпроводник раскрыл причину, по которой не следует пить кофе в самолете

Фото: IStock/undrey
Бортпроводник рассказал путешественникам отвратительную причину, из-за которой не стоит пить кофе на борту самолета.
Своим мнением он поделился в TikTok, пишет издание Daily Mail. На видео блогер обратил внимание на пост в Reddit, где пилот посоветовал пассажирам никогда не пить кофе во время полета, потому что это негигиенично. Ёмкости для воды, из которых наполняют чайники, моют очень редко.
Бортпроводник согласился с коллегой и рассказал ещё одну причину, по которой стоит не пить кофе на борту. По его словам, члены экипажа могут выливать кофейники исключительно в унитазы на борту.
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«Не хочу даже думать о плесени и бактериях, которые появляются в этих резервуарах», —рассказал лётчик.
«Я представляю, что в этот момент происходит какой-то выброс частиц, бактерий и чего бы то ни было, что попадает прямо в кофейник», — говорит бортпроводник.Автор ролика посоветовал приезжать в аэропорт на 10 минут пораньше, чтобы купить кофе в терминале.
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Мария Фирсова