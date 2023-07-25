Бывших участников «Дома-2» Ромашова и Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов

Фото: iStock/PhotoFra
Евгений Ромашов с женой Анастасией Бигриной покинули Россию и в последнее время жили в Индонезии, оттуда пара летала в свадебное путешествие в Бангкок.
Спустя неделю они вернулись на Бали, чтобы обвенчаться. Но бывших участников реалити-шоу задержали на таможне в аэропорту.
Сотрудники паспортного контроля обвинили молодожён в неуважительном отношении к правилам Индонезии, а также в подделке обратных билетов на самолёт.
По словам Ромашова, они с женой предоставили необходимое подтверждение, но им не поверили. У пары отобрали паспорта и поместили в комнату, где был лишь один матрас. Там супруги провели двое суток почти без воды и еды. Позже им разрешили вернуться в Бангкок в сопровождении полиции.
Потом молодых людей пытались заставить вернуться в Россию. Власти страны проконтролировали покупку билетов на родину.
Читайте также:
Россиянина депортировали с Бали после отбывания срока в тюрьме
Пограничная служба Израиля запретила въезд россиянам и отобрала у них паспорта
На Бали российские туристы станцевали в индуистском храме и оскорбили местных
Сотрудники паспортного контроля обвинили молодожён в неуважительном отношении к правилам Индонезии, а также в подделке обратных билетов на самолёт.
Потом молодых людей пытались заставить вернуться в Россию. Власти страны проконтролировали покупку билетов на родину.
Читайте также:
Россиянина депортировали с Бали после отбывания срока в тюрьме
Пограничная служба Израиля запретила въезд россиянам и отобрала у них паспорта
На Бали российские туристы станцевали в индуистском храме и оскорбили местных
Мария Фирсова