Бывших участников «Дома-2» Ромашова и Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов

Комитет по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитики разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo выяснили, что средняя стоимость однодневной поездки для школьника составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Об этом сообщает RT.