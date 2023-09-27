В Чеховском парке КиО в честь Дня туризма проводят бесплатную экскурсию по городу

Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарк»
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В этот день в Подмосковье подготовили насыщенную программу, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Парки Подмосковья в четь Всемирного дня туризма подготовили более 20 бесплатных экскурсий на своих территориях. Благодаря таким мероприятиям, жители и гости региона смогут узнать историческую составляющую парков.
Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
В четь праздника, городской парк культуры и отдыха Чехова подготовил пешеходную прогулку по историческим объектам города «От древней Лопасни к городу Чехов». Посетители вместе с экскурсоводом зайдут в сквер А. П. Чехова, прогуляются по бульвару воинской славы, который создан в честь героев, которые воевали в полях ВОВ и прогуляются по парку, который неразрывно связан с историей жизни А. С. Пушкина.
Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
Также, 27 октября бесплатные экскурсии предложат посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре г. Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее, Щелковском историко-художественном музее и в других культурных точках Московской области.
Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
«В первую очередь хочется всех поздравить со всемирным днем туризма. Это уникальная дата, поскольку сейчас есть тренд на внутренний туризм. Прогулки в парках будут проходить вместе с гидом. Он поможет раскрыть наши парки с новой стороны. В основном жители области посещают парк чтобы посмотреть на растения и природу в общем, кто-то приходит насладиться тишиной в дали от городской суеты. Но при этом парки тесно связаны с историей края, где они находятся, с необычными фактами из жизни 19 века, или с историей великих людей из 20 века», - рассказал начальник пиар-отдела АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов.
Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
В четь праздника, городской парк культуры и отдыха Чехова подготовил пешеходную прогулку по историческим объектам города «От древней Лопасни к городу Чехов». Посетители вместе с экскурсоводом зайдут в сквер А. П. Чехова, прогуляются по бульвару воинской славы, который создан в честь героев, которые воевали в полях ВОВ и прогуляются по парку, который неразрывно связан с историей жизни А. С. Пушкина.
«Вся эта история и палитра интересных фактов раскрывается только при помощи таких экскурсий. Поэтому мы сегодня и в другие дни приглашаем в наши подмосковные парки. С каждым днем их все больше и каждая территория по-своему уникальна. А информацию о программах в каждом парке вы сможете узнать в группе «Вконтакте» «Мособлпарка» или по номеру телефона», - напомнил Глеб Осипов.
Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
Также, 27 октября бесплатные экскурсии предложат посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре г. Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее, Щелковском историко-художественном музее и в других культурных точках Московской области.
Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова