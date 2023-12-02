Число китайских туристов в России увеличилось за год на 100 тысяч человек

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В 2022 году с января по сентябрь из Китая в Россию приехали всего 563 человека. Спустя год ситуация резко изменилась: за тот же период количество китайских туристов в России превысило 100 тысяч человек.
Такой рост показателей объясняется несколькими факторами. Во-первых, Китай успешно справился с последствиями пандемии коронавируса и находится в стадии экономического подъема. Это способствует к возрождению среди населения интереса к туристическим поездкам, в том числе и в Россию. Во-вторых, свою роль сыграло облегчение визового режима между двумя странами. И наконец, Россия активно продвигает свои достопримечательности и предлагает интересные туристические пакеты гостям из Китая.
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Александр Бойцов