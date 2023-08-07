Член Совфеда Башкин предложил ограничить массовый отдых детей за границей

Фестиваль объединит 350 фермеров более чем из 49 регионов страны, а также представителей 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, на фестиваль приедут производители из республики Беларусь. Об этом сообщает министерство культуры и туризма Московской