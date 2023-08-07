Член Совфеда Башкин предложил ограничить массовый отдых детей за границей

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Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин предлагает ввести ограничения на массовый детский отдых за границей после инцидента, который случился в Турции.
Детей из России выселили из отеля в турецком Кемере. Они вернулись домой несколькими рейсами. Некоторым авиабилеты пришлось покупать заново, за свой счет. Лагерь «Колибри», который отправил детей отдыхать, перестал выходить на связь и отвечать на звонки.
Всего в лагере отдыхали 70 детей и вожатых. В данный момент в Турции остались 20 детей и 4 сопровождающих. Дети приехали 26 июля, и у них возникли проблемы с оплатой. Несовершеннолетних ночью выставили на улицу, пишет РИА Новости.
Башкин заявил, стоит ли вообще организовывать массовый детский отдых за границей, если и в России большой выбор мест для отдыха. А похожий инцидент на тот, что случился в Турции, в России просто невозможен.
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Всего в лагере отдыхали 70 детей и вожатых. В данный момент в Турции остались 20 детей и 4 сопровождающих. Дети приехали 26 июля, и у них возникли проблемы с оплатой. Несовершеннолетних ночью выставили на улицу, пишет РИА Новости.
«Хватит ездить по Турциям, по Египтам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации», - так считает член Совета Федерации Александр Башкин.Также он сказал, что отдыхать в России экономически выгоднее, при этом и российская туристическая отрасль получит хорошую поддержку.
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Мария Фирсова