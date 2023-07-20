Депутат Бессараб рассказала, стоит ли ждать возвращения туристического кешбэка

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о создании федеральной программы с целью развития инфраструктуры туристических мест, а также рассказала, вернётся ли туристический кешбэк.
Кроме того, она заявила в беседе с RT, что продление туристического кешбэка невозможно. Но она выразила надежду на возвращение программы в будущем, поскольку это выгодно как для самих туристов, так и для туристического бизнеса городов России.
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