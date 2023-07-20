Депутат Милонов рассказал, чего не хватает туристам в российских городах

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Необходимо разработать федеральную программу, целью которой станет улучшение инфраструктуры российских городов, пользующихся популярностью у туристов. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хазяйства России Ирека Файзуллина, передаёт RT.
Депутат уточнил, что наиболее популярными направлениями для туризма в России стали Москва, Санкт-Петербург, Великий и Нижний Новгород, Казань, города Золотого Кольца, Дальний Восток. Они активно развиваются, однако недостатки всё же остаются.
В связи с этим, туристы сталкиваются с большими трудностями при посещении туристических мест, уточнили в RT.
Милонов предложил разместить в городах как можно больше общественных туалетов, в которых будут расположены пеленальные комнаты и места для кормления грудью. Но он уточнил, что внешний вид сооружений должен вписываться в окружающий архитектурный ансамбль, чтобы не портить вид города.
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«Между тем на мой адрес поступает немало сообщений от граждан, которые указывают на неочевидные, но системные недостатки туристических городов и мест. В частности, множество обращений касаются дефицита или полного отсутствия общественных туалетов, пеленальных комнат и мест для личной гигиены», — пояснил Милонов.
Милонов предложил разместить в городах как можно больше общественных туалетов, в которых будут расположены пеленальные комнаты и места для кормления грудью. Но он уточнил, что внешний вид сооружений должен вписываться в окружающий архитектурный ансамбль, чтобы не портить вид города.
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Анастасия Чинкова