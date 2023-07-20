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Депутат Милонов рассказал, чего не хватает туристам в российских городах

20 июля 2023, 12:44

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Необходимо разработать федеральную программу, целью которой станет улучшение инфраструктуры российских городов, пользующихся популярностью у туристов. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хазяйства России Ирека Файзуллина, передаёт RT.
Депутат уточнил, что наиболее популярными направлениями для туризма в России стали Москва, Санкт-Петербург, Великий и Нижний Новгород, Казань, города Золотого Кольца, Дальний Восток. Они активно развиваются, однако недостатки всё же остаются.

«Между тем на мой адрес поступает немало сообщений от граждан, которые указывают на неочевидные, но системные недостатки туристических городов и мест. В частности, множество обращений касаются дефицита или полного отсутствия общественных туалетов, пеленальных комнат и мест для личной гигиены», — пояснил Милонов.


В связи с этим, туристы сталкиваются с большими трудностями при посещении туристических мест, уточнили в RT.

Милонов предложил разместить в городах как можно больше общественных туалетов, в которых будут расположены пеленальные комнаты и места для кормления грудью. Но он уточнил, что внешний вид сооружений должен вписываться в окружающий архитектурный ансамбль, чтобы не портить вид города.

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#туризм
#Россия
#Милонов
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Депутат Бессараб рассказала, стоит ли ждать возвращения туристического кешбэка
20 июля 2023, 13:05

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о создании федеральной программы с целью развития инфраструктуры туристических мест, а также рассказала, вернётся ли туристический кешбэк.
Эксперт пояснила, что развивать санитарные удобства, без сомнения, необходимо, однако этим уже занимаются, имеются все необходимые программы, поэтому предложение Милонова лишь повторяет ранее принятые запросы.

Кроме того, она заявила в беседе с RT, что продление туристического кешбэка невозможно. Но она выразила надежду на возвращение программы в будущем, поскольку это выгодно как для самих туристов, так и для туристического бизнеса городов России.

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#туризм
#кешбэк
#инфраструктура
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Туристы в Турции рассказали о способах защиты от аномальной жары
19 июля 2023, 18:21

Фото: istockphoto/primipil

Новая волна удушающей жары захватила турецкие курорты и города. Туристы рассказали, какие способы и ухищрения помогают им пережить аномальные температуры и не получить тепловой удар.
В Анталье, Мармарисе, Бодруме и на других курортах сорокаградусная жара держится уже около недели. Даже ночью столбик термометра не опускается ниже 32-33 градусов. Бывалые туристы рассказали корреспонденту РИА Новости, что жара, конечно, легче переносится, когда есть возможность регулярно плавать. 

Туристка из Баку сообщила, что не впервые попадает в такую «баню». Она сообщила, что в первую очередь выбирает такую локацию, чтобы было море и горы. В таких местах вечерами прохладнее, что позволяет наслаждаться прогулками или походами в ресторан. Она рассказала, что ходит на море ранним утром, а пик жары, с 12 до 16 часов, пережидает в торговых центрах или других помещениях, оборудованных кондиционерами.

Также она считает, что очень важно уделять внимание еде и напиткам. Пища должна быть легкой, а вместо привычной колы лучше попробовать, например, айран. И, конечно, нужно обязательно носить головной убор. Под палящим солнцем легко получить солнечный удар.

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#турция
#жара
#курорт
#солнце
#турист
#кондиционер
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Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции и Египте
19 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/CJ_Romas

Названы альтернативные маршруты для отдыха россиян. Об этом сообщает «Утро.ру».
В этом году российские туристы столкнулись с трудностями при выборе курорта. Так, в Краснодарском крае наблюдаются обильные осадки, а отдых в Турции или Египте обойдётся в немалую сумму.

Однако есть альтернатива таким курортам. Например, Мальдивы, которые в последнее время стали вполне доступны для россиян из-за падения цен. До них, кстати, можно долететь без пересадок из Москвы, уточняет «Утро.ру».

Кроме того, порадует туристов и Ливан. Далеко не многие знают о возможностях отдыха в этой стране, но поездка туда обойдётся в разы дешевле. При этом, россияне смогут насладиться Средиземным морем, попробовать местную кухню и полюбоваться красотами природы. Но не обойдётся и без минусов: из России нет прямых рейсов, а на некоторых пляжах много мусора.

Ещё одним хорошим местом отдыха является Тунис. Сервис там очень похож на турецкий или египетский, но поездка обойдётся дешевле. Плюсом является прямой перелёт из Москвы и Санкт-Петербурга.  

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#туризм
#Мальдивы
#Ливан
#Тунис
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Подмосковье за полгода посетили более 11 млн туристов
18 июля 2023, 18:26

Фото: Минкульт МО

За первые полгода 2023-го Московскую область посетили более 11 млн туристов. Это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
«Наш регион привлекает туристов большим выбором вариантов отдыха, поэтому всё больше людей выбирают его для путешествий. Мы стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022-го», – пояснила Каклюгина.
Как уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, самыми популярными у туристов стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово. 
 
В Сергиевом Посаде находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО Троице-Сергиева лавра. В Коломне туристы посещают кремль, многочисленные музеи, пробуют местную пастилу и калачи. В Серпухове большой популярностью пользуется Серпуховский историко-художественный музей. В Одинцовском городском округе находятся крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс «Патриот» и главный храм Вооружённых сил России.
 
Подробную информацию обо всех событиях в Подмосковье можно найти на сайте
 
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В Подмосковье проведут фестиваль «Гуляй город» в честь Битвы при Молодях

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В Балашихе открыли Музей русской водки





#Минкульт МО
#туризм
#туристы
#Сергиев Посад
#Коломна
#Серпухов
#Одинцово
#Московская область
#Подмосковье
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В Балашихе открыли Музей русской водки
18 июля 2023, 16:44

Фото: Istockphoto / Andrey Mitrofanov

В усадьбе Горенки в подмосковной Балашихе открылся Музей русской водки. Там можно увидеть необычные сосуды, кувшины, бутылки, штофы для водки, питейную, деревянную и медную посуду, говорится на сайте балашихинской газеты «Факт».
Также в музее представлена хронология событий, воплощающая всё, что происходило в культуре винокурения России с XIV века. По словам историков, в Горенках винокурение было развито с начала XVIII века. Исторические источники указывают на то, что во времена владения усадьбой Долгоруковыми там располагалось производство пива и водки.
 
Записаться на экскурсию в музей русской водки может любой желающий на сайте усадьбы. 
 
С 2022 года на территории идёт масштабная реконструкция самого дворца и прилегающей территории.

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#Московская область
#Подмосковье
#Балашиха
#усадьба
#музей
#туризм
#культура
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В Подмосковье проведут фестиваль «Гуляй город» в честь Битвы при Молодях
18 июля 2023, 14:15

Фото: пресс-служба фестиваля

В селе Молоди городского округа Чехов 29 и 30 июля пройдёт фестиваль «Гуляй город», посвящённый победе в Битве при Молодях. Об этом сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Фестиваль проводится с 2009 года, но благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в прошлом году он получил федеральный статус. В 2002-м фестиваль посетили более 42 тыс человек. В этом году по просьбам жителей и гостей фестиваля мы внесли изменения в формат проведения мероприятия. Оно пройдёт в течение двух дней на историческом поле рядом с селом Молоди», – написал Артамонов ы своём телеграм-канале.
Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу времён Руси XVI века. Территория в 30 га будет разделена на две зоны – историческую и современную.

В исторической зоне посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, традиционные русские игры и забавы, мастер-классы, Желающие могут посетить исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды, ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников.
 
В современной зоне расположится ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена фестиваля. 
 
Хедлайнерами станут группа «Пелагея», Uma2rman и Полюшка, группы «25/17», «Маша и Медведи», «Аффинаж» и Drummatix. 
 
Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет. 
 
К месту проведения будет организован трансфер, а для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда по трассам М-2 и А-107, а также бесплатная парковка.
 
Фото: пресс-служба фестиваля
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Чехов
#Григорий Артамонов
#Битва при Молодях
#реконструкция
#туризм
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«Ночной экспресс» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом
18 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/Serjio74

Ежедневно с 24 июля будет курсировать новый поезд «Ночной экспресс» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» и обратно. Об этом сообщила «Государственная транспортная лизинговая компания».
Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля этого года в 01:05. В его составе будет тринадцать вагонов, два из которых принадлежат категории «СВ», десять вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов будет происходить из Москвы и Санкт-Петербурга — с Ленинградского и Московского вокзалов соответственно.

Отмечается, что «Ночной экспресс» — это современный ночной поезд. Его вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе.

В компании уточнили, что основной элемент дизайна —яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер экспресса выполнен в светлых тонах.

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#Санкт-Петербург
#Москва
#поезд
#туризм
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В РСТ раскрыли, сколько туристов вернули путевки в Крым
18 июля 2023, 13:12

Фото: IStock/Travel Faery

После подрыва Крымского моста, который произошёл ночью 17 июля, одни туристы не смогли заехать в отели и гостиницы, другие — выехать из них. СМИ сообщают, что Россияне массово отказываются от отдыха в Крыму.
Однако директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал «Радио 1», что многие туристы надеются попасть в Крым и не отменяют бронирование.
«Есть люди, которые решили изменить свои планы. Но это не носит массового характера. В большинстве, люди, которые приняли решение по отдыху в Крыму, они от своих решений отказываться не хотят, хоть осуществить это стало сложнее», — сказал Александр Осауленко.
Ранее также отмечалось, что туроператоры аннулируют брони без штрафов, предлагая полный возврат денежных средств или перенос сроков поездки в те же отели Крыма.

По словам Александра Осауленко, отельеры идут навстречу и тем туристам, которые сейчас находятся на территории Крыма.
«Отдыхающие продолжают отдыхать. Сейчас восстанавливается железнодорожное сообщение, на новой трассе поток начал увеличиваться, поэтому выехать оттуда можно. А что касается тех, кто не смог выехать, то отели им пошли навстречу. Они бесплатно продлевали пребывание своих гостей», — добавил собеседник.
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#Александр Осауленко
#туризм
#Крым
#отель
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Европу ожидает экстремальная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
18 июля 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

В южные европейские страны в ближайшие дни может прийти аномальная жара из-за теплового взрыва в пустыне Сахара.
Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на прогнозы метеослужб.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в Италии достигнет  рекордных +50°C.
 
Рекордные показатели были зафиксированы  в Европе в 2021 году. На Сицилии было +48°C, но новая тепловая волна из Северной Африки, вероятно, обновит показатели сразу в нескольких регионах Европы.
 
В данный момент экстремальная жара установилась в греческих Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают людей о возможных пожарах, сбоях в транспортной и энергетической инфраструктурах.

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#жара
#Европа
#Сахара
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