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Депутат Свищев перечислил альтернативные горнолыжные курорты в РФ

Депутат Свищев назвал Архыз и Манжерок достойной заменой европейским курортам
26 октября 2023, 15:04
Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в России есть достойные альтернативы горнолыжным курортам Европы, среди которых Архыз и Манжерок.
Он признал, что в плане сервиса российским курортам всё ещё есть чему учится у европейских, однако уже сегодня определённый результат показывают те же сочинские локации.

«Горы там ничем не лучше наших. Но если мы берем инфраструктуру, в совокупности это даёт свой эффект. Нам ещё есть чему поучиться у европейцев, здесь ничего стыдного нет. Многие наши курорты уж сейчас приближаются — и сочинские курорты, и Архыз, и Манжерок», — заявил в беседе с Газета.ру Свищев.


Если брать заграницу в плане горнолыжного отдыха, то здесь на замену Европе можно рассмотреть Турцию, Узбекистан, Казахстан и Грузию.

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#горы
#курорты
#россия
#европа
#туризм
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Подмосковье вошло в топ самых туристических направлений на осенних каникулах
27 октября 2023, 14:04

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковье вошло в топ самых популярных туристических направлений в осенние школьные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Регионы России стали лидерами среди направлений для путешествий на осенние школьные каникулы.

«У нас на долю внутренних направлений приходится четверть от всего объема продаж. Самый популярный регион — Краснодарский край. Туда купили 43% всех туров по России. Следом идут Московская область — 17%, а также Санкт-Петербург, Кавминводы, Дагестан и Калининградская область»,— поделился туристический сервис «Слетать.ру».
 Кроме этого, с 2022 года спрос вырос на 66%. В Этом году школьные каникулы пройдут с 28 октября по ноября.

Стоит отметить, что в Подмосковье был запущен проект «Москва Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», в рамках которого туристы могут найти идеи для путешествий или пополнить его своими маршрутами.

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#московская область
#подмосковье
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#регионы
#путешествия
#дагестан
#петербург
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Польская туристка попала в «русский котёл» в Египте
Полячку шокировало количество русских туристов в отеле Египта
27 октября 2023, 02:12

Фото: iStock/Diy13

Жительница Польши по имени Эмилия пожаловавшись на большое количество российских граждан в Египте. Больше всего полячку возмутило то, что делегацию из Польши тоже встречали «как русских», пишет РИА Новости.
«В этом году я выбрала типичное место отдыха, прилетев в Шарм-эль-Шейх, Египет, на осенний отдых. Русское влияние в Египте заметно уже в аэропорту: везде слышна русская речь, а в аэропорту стоят множество туроператоров с табличками на русском», — цитирует агентство слова Эмилии.

Женщина возмутилась, что всю группу при заселении приняли за россиян. Несмотря на то, что туристы предоставили на ресепшн польские паспорта, справочную информацию об отеле им выдали на русском языке.

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#отдых
#женщина
#туристы
#страны
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АТОР перечислил страны, где чаще всего травмируются и болеют россияне
26 октября 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Solovyova

Российские туристы в минувшем летнем сезоне чаще всего болели и получали травмы в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии.
Директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева сообщает, что в летнем сезоне нынешнего года наивысшая частота страховых случаев отмечена в Таиланде. На него пришлось 5,2%. То есть из 100 туристов, отдыхающих в Таиланде, 5 обратились к медикам за помощью. Для этого есть несколько причин. Во-первых, влажный тропический климат приводит к значительным перепадам температуры. Возникают проблемы с акклиматизацией. Незнакомые вирусы и бактерии обостряют хронические заболевания.
 
«Второй фактор – это рискованные средства передвижения, такие как мопеды, скутеры. Часто туристы не соблюдают правила безопасности», –говорит Юлия Алчеева.
На втором месте по частоте страховых случаев стоят ОАЭ. Здесь частотность обращений за медицинской помощью составляет 3,4%. На третьем месте Европа – примерно 2%. Турция расположилась на четвертом месте (1,6%).
 
Наименьшее количество обращений зафиксировано на Мальдивах.

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#туризм
#туристы
#новости
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Путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами
26 октября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/leonovo

Тревел-блогер Юрий Малых путешествует по Вьетнаму. Он рассказал о браках между местными женщинами с русскими мужчинами.
Своими наблюдениями он делится в личном блоге на платформе «Дзен». С его слов, браки между вьетнамками и россиянами явление нередкое. Юрий Малых лично знает 7 таких супружеских пар. При этом русские мужчины не любят появляться на публике со своими супругами.
 
«Я, конечно, в гости никогда не напрашивался, но вот наблюдать, чтобы русские мужчины «выводили в свет» своих дам, мне лично не доводилось», — признаётся Юрий Малых.
А вот русские женщины вьетнамских мужей не стесняются, и встретить такие пары можно довольно часто.

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#туризм
#брак
#семья
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Блогер Кутовой рассказал, как определить россиян за границей
26 октября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/AnnaStills

Российский тревел-блогер и путешественник Алексей Кутовой перечислил необычные способы определения русских за границей.
Автор публикации на «Дзене» написал, что зачастую отдыхающие на курортах соотечественники предпочитают пляжный отдых. 

«Целый день пролежать на шезлонге под зонтиком у моря — одно из любимых занятий у большинства россиян. Даже во время длительного проживания на курортах южно-восточной Азии им не надоедает такое времяпрепровождение»,-говорит путешественник. 
По словам блогера, все уютные зарубежные кофейни заполнены российскими «удаленщиками». 

«Если проходишь мимо заведения и видишь внутри человека за ноутбуком, то будь уверен — место хорошее для работы, там отличный Wi-Fi, вкусный кофе, а посетитель с 80% вероятностью — русский»,-отмечает блогер Алексей Кутовой. 
По наблюдением блогера, россияне любят заниматься на турниках. 

«Если где-то есть турники и брусья, будь уверен, что встретишь там русских парней. Вообще, такие снаряды, как турник и брусья, по большей части популярны на постсоветском пространстве»,-делится наблюдениями Алексей Кутовой. 
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В США рыбак выловил огромную рыбу и побил 72-летний мировой рекорд
25 октября 2023, 19:49

Фото: istockphoto/Ruslan Khismatov

Рыбак из США поймал огромного миссисипского панцирника и обновил мировой рекорд, который не могли побить с 1951 года.
UPI пишет, что крупную рыбу выловил Арт Уэстон из Кентукки в техасском водохранилище Сэма Рейберна. Американец рыбачил вместе с инструктором (IGFA) Кирком Киркландом. Рыбак понял, что выловил что-то крупное.

Уэстону удалось вытащить из воды панцирника длиной почти 2,5 метра, весом 128,3 кг. Рыбе примерно 100 лет. Предыдущий рекорд ловли миссисипского панцирника по версии IGFA устанавливали 72 года назад. Тогда рыба, которую поймали, весила 126,5 кг.

Уэстон побил сразу несколько рекордов — мировой, рекорд штата и рекорд водоёма. После взвешивания панцирник был отпущен в водохранилище.

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Тревел-блогерша Ершова рассказала, чем новозеландцы отличаются от русских
25 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/Blue Planet Studio

Путешественница Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и поделилась наблюдениями за новозеландцами, которые показались бы российским мужчинам стыдными.
Своим мнением Марина Ершова поделилась в личном блоге на «Дзене». По словам девушки, новозеландцы гордятся своей эмоциональностью. Они легко могут заплакать или пожаловаться на жизнь.
 
«А в России к мужественности приучают с младенчества. В России так принято, тут часто преобладают жесткие идеалы мужественности. И такая открытость и ранимость может восприниматься как слабость», —считает блогерша.
В Новой Зеландии мужчины известны своей экологической осознанностью и заботой о природе: они с удовольствием убираются на участках, стригут газоны, поливают клумбы и занимаются сортировкой мусора. В России к окружающей среде относятся проще.
 
По мнению путешественницы новозеландцы, в отличие от мужчин от России, живут в обществе, где гендерные роли жестко не прописаны.
 
«Ну, а в России традиционные гендерные нормы подчеркивают только мужественность и только женственность, ограничивая другие возможности», —комментирует Марина Ершова.
Новозеландские мужчины ведут активный образ жизни, а у большинства соотечественников, считает путешественница, сил хватает только на работу.
 
В Новой Зеландии существует равенство мужчин с женщинами в домашних обязанностях.
 
«В России подобный подход у меня вызывает сомнения. В основном, всей бытовухой занимаются женщины. А мужчины практически не занимаются домашними хлопотами, не моют посуду, не делают заготовки на зиму», — сказала в заключении Марина Ершова.
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#туризм
#туристы
#путешествия
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Турагент Мельник спрогнозировал рост цен на туры в Шри-Ланку
24 октября 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/slava296

Турагент Николай Мельник заявил, что в связи с ростом спроса на туры в Шри-Ланку из-за упрощения визового режима для россиян стоимость поездки в страну возрастёт на 30-35%.
«Если стандартный тур для двоих на 9-10 дней стоит около 90 тыс. рублей, то сейчас эта цена подрастет на 30-35%», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Мельник.

По его словам, такая ситуация будет актуальна уже с конца октября по январь следующего года, а затем можно будет ожидать падения цены.

При этом, из Москвы и Санкт-Петербурга будут прямы рейсы в курортные регионы Шри-Ланки.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что россияне начали более активно переориентироваться на внутренний туризм и стали больше внимания уделять санаториям и курортам.

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#туризм
#цена
#туристы
#россияне
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Коломенская пастила стала одним из сувениров карельского музея-заповедника
23 октября 2023, 10:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В сувенирную продукцию музея-заповедники «Кижи» войдут наборы из коломенской пастилы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Коломенская смоква, которая готовится по особому старинному рецепту, стала частью сувенирных наборов карельского музея не просто так.

«Коломенская пастила очень созвучна кижскому отношению к жизни и истории. Это полностью натуральный продукт, созданный по достоверно восстановленным традиционным рецептам с пристальным вниманием к деталям и искренней любовью к своему делу», – подчеркнула директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

Стоит отметить, что рецепт заветной пастилы собирали по маленьким кусочкам из воспоминаний и легенд Коломны.

Кроме этого, коломенская пастила является брендом № 1 Коломны, а в 2020 году вошла в топ-10 конкурса «Вкусы России».


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