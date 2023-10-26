Депутат Свищев перечислил альтернативные горнолыжные курорты в РФ

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«Горы там ничем не лучше наших. Но если мы берем инфраструктуру, в совокупности это даёт свой эффект. Нам ещё есть чему поучиться у европейцев, здесь ничего стыдного нет. Многие наши курорты уж сейчас приближаются — и сочинские курорты, и Архыз, и Манжерок», — заявил в беседе с Газета.ру Свищев.
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