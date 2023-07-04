Депутат заксобрания Петербурга Крупник прокомментировал введение курортного сбора в городе

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что введение в городе курортного сбора, который будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года, не повлияет негативно на туристическую индустрию Северной столицы.
«Курортный сбор — мировая практика таких городов, как Петербург. В наш город ежегодно приезжают сотни тысяч туристов — а это нагрузка не только на туристическую инфраструктуру, но и на инфраструктуру общегородскую. <…> Но собранные средства будут направляться на развитие города и, как следствие, на повышение туристической привлекательности», — пояснил в беседе с RT Крупник.
При этом, он отметил, что суточный размер сбора будет по карману любому приезжающему и ни в коем случае не станет отпугивающим фактором посетить Петербург.
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