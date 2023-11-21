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Девушка заблудилась в парке и 9 дней пыталась выжить

21 ноября 2023, 17:45
Фото: istockphoto/Tomás Guardia Bencomo

Фото: istockphoto/Tomás Guardia Bencomo

В национальном парке Биг-Бенд-Ранч, штат Техас, США, девушка потерялась 9 ноября.
KTRK-TV сообщает, что 25-летняя Кристи Перри была найдена группой поисковиков в субботу, 18 ноября. На видео, которое опубликовали спасатели, девушку ведут под руки двое сотрудников экстренных служб.

Родители Перри, которые живут в городе Хьюстон, обратились в полицию после того, как дочь не вернулась из туристической поездки.


Друг семьи рассказал, что девушка отправилась в поход в Биг-Бенд-Ранч, но никто не знал её точного маршрута. Автомобиль Перри заехал на территорию национального парка 9 ноября, но в туристическом лагере она так и не появилась. Возможно, девушка сразу же пошла по горной тропе, там заблудилась и 9 дней пыталась выбраться.

В поисках Перри принимали участие рейнджеры парка, агенты Пограничного патруля США, пожарные и даже охотники. В воздух подняли два самолета. После спасения туристку госпитализировали в больницу города Одесса, штат Техас.

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Россиянин оказался среди бушующего залива в Таиланде
21 ноября 2023, 16:04

Фото: istockphoto/Narongrit Sritana

Российского туриста нашли среди залива в Паттайе, Таиланд.
The Pattaya News сообщает, что 19 ноября ролик со спасением россиянина появился в социальных сетях. Кадры сняли с борта парома, следовавшего на небольшой остров Лан. Паром случайно наткнулся на дрейфующего в волнах россиянина. На нём были только плавки и футболка. Мужчина застрял в почти 4 км от побережья курорта.

Оказалось, что турист решил доплыть от пляжа Пратамнак до острова Лан, но по пути устал и принял помощь экипажа парома.
Капитан судна Нит Тонгди (Nit Thongdee) рассказал, что пловец был спокоен даже в таких опасных условиях.

Прибыв на остров, он просто высадился с парома и затерялся среди других туристов. У него не успели спросить, как он попал в море и нужна ли ему помощь врачей.

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#туризм
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Туристка повредила ноги в отпуске и застряла в африканской стране
21 ноября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/Iacob MADACI

Британская туристка отдыхала в Кабо-Верде со своим бойфрендом и попала под крупную волну на пляже, после чего перестала чувствовать ноги.
The Mirror пишет, что 20-летняя Шарлин Эдвардс зашла в море по пояс вместе со своим парнем Каллумом Астоном. Неожиданно пару накрыла волна. Она унесла девушку далеко от берега. Астон вытащил девушку и понял, что она повредила ноги. Спустя 3 часа скорая помощь прибыла на место и британку доставили в больницу.

В больнице сказали, что для определения точного диагноза нужно пройти МРТ-обследование, но сделать это на острове нет возможности. Туристы не успели оформить туристическую страховку, и все финансовые затраты оказались на плечах пары. Туристка застряла в африканской стране на неопределенное время. Её парень организовал сбор средств.

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#туризм
#африка
#происшествие
#больница
#отношения
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Перечислены самые популярные турнаправления на Новый год
Турэксперт Осипова: Лидерами стали Москва, Петербург и Казань
20 ноября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова заявила, что среди россиян популярными направлениями внутреннего туризма на Новый год по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
При этом, всё большую популярность среди наших граждан набирают путешествия в Сибирь и на Дальний Восток.

«Востребованными будут экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург, и, наверное, Казань. Хотя это очень ограниченный список, я говорю о наиболее популярных направлениях. Ещё Великий Устюг со Снегурочкой и Дедом Морозом, Суздаль, Золотое кольцо, Подмосковье, Байкал. Это те места, куда поедут туристы. Я знаю много собирающихся в Сибирь на Новый год», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Осипова.

Специалист отметила и популярность горнолыжных курортов, таких, как Красная поляна, Шерегеш, Домбай.

Говоря о популярных для россиян зарубежных направлениях туризма на новогодних праздниках специалист отметила Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Кубу, Шри-Ланку.

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#страны
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#казань
#петербург
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Туроператоры назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года
АТОР: Таиланд стал самым бюджетным направлением для отдыха в Новый год
20 ноября 2023, 15:26

Фото: iStock/fokkebok

В Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года.
По словам экспертов, в этом году встретить Новый год в тёплой стране можно минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Самым бюджетным направлением стал Таиланд.

Так, на Таиланд приходится 28% путёвок от общего числа купленных туров за рубеж в компании Space Travel. У PEGAS Touristik продажи путёвок в азиатскую страну достигают 26%.

Отмечается, что российские туристы выбирают отели высокой категории, как правило, на Пхукете и в Паттайе. За такие путёвки они отдают, в среднем, 250 тысяч рублей на двоих.

Однако есть и те, кто выбирает качественные отели в сегменте четырёх звёзд, стоимость которых составляет примерно 185 тысяч рублей на человека. 

Помимо Таиланда, россияне активно покупают путёвки на Шри-Ланку и Гоа. Здесь ценник уже выше и составляет около 200 тысяч рублей на человека в Шри-Ланке и от 253 тысяч рублей на Гоа. 

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#таиланд
#отдых
#туристы
#россия
#новый год
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В мытищинском «Парке Мира» отметили День рождения Деда Мороза
18 ноября 2023, 18:25

Фото: «Радио 1»

В один из самых солнечных дней ноября отпраздновали День рождения любимого героя всех самых-самых маленьких.
18 ноября в «Парке Мира» города Мытищи Московской области провели праздничные мероприятия в честь Дня рождения Деда Мороза.

Программа стартовала ровно в 12:00 со сказочного шоу «Зимовята». Снежинки предложили всем собравшимся отправиться в незабываемое путешествие по зимней сказке, чтобы сделать подарок в честь Дня рождения Дедушки Мороза. Сопровождал ребятишек и помощник снежинок – снеговик. Вместе с детьми они попели, потанцевали, а затем приступили к изготовлению подарков – для Мороза ребята нарисовали портрет, а также испекли торт.

Фото: «Радио 1»

Далее участники праздника смогли поучаствовать в интеллектуальной эстафете. Проходя весёлые спортивные испытания и отгадывая загадки на зимнюю тематику, маленькие жители Мытищ получили приятные памятные подарки.

Желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах, которые с улыбками провели для детей сотрудники парка. Ребятам показали, как сделать красочный календарик на будущий Новый год, а также как из самых простых материалов можно изготовить невероятно красивые ёлочные игрушки.

Фото: «Радио 1»

Немного отдохнув, участники праздника вновь отправились за приключениями. На этот раз их ждал гном Зимушкин, который обитает рядом с горящим очагом посреди парка. Сказочный персонаж раздал ребят листочки с пожеланиями, которые нужно прочитать, а затем бросить в костёр. «Так они точно сбудутся», - заверил всех присутствующих Зимушкин.

Фото: «Радио 1»

Скучать было некогда, и сразу после все дружно отправились проходить увлекательный квест, подсказки для которого ребятам пришлось искать по всей огромной территории заснеженного парка. 

Ну, а пройдя квест, дети наконец смогли увидеть виновника торжества. В это время года у Деда Мороза очень плотный график, он выбирает для малышей самые лучшие и самые интересные подарки. Однако, он всё же нашёл время, чтобы пообщаться с пришедшими на его праздник по видеосвязи прямиком из Великого Устюга. Детям удалось пообщаться с тем, кого они ждут весь год, и задать ему все интересующие их вопросы.

Фото: «Радио 1»

В завершении праздника, для всех участников провели театрализованную программу «Однажды в сказке», а затем показали невероятное по красоте акробатическое шоу «Зимняя сказка».

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#мытищи
#праздник
#новый год
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#квест
#шоу
#подарок
#дед мороз
#подмосковье
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В Музее-резиденции «Арткоммуналка» состоится открытие-презентация проекта WORK
17 ноября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

18 ноября в Музее-резиденции «Арткоммуналка» в Коломне состоится открытие-презентация проекта WORK красноярского художника Danil Danot.
Проект будет реализован в форме инсталляционного перформанса в ноябре-декабре 2023 года. Инсталляция представляет собой мастерскую Данила и реконструирует его комнату в общежитии, а перформанс воплощается в ежеминутной фиксации производства искусства, стресса и прокрастинации художника. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Проект многосоставной. Тут и живопись на холстах, и графика, и инсталляции, а теперь ещё и видео-арт. С содержательной точки зрения проект весьма разносторонний. В общем, выставка о работе, мыслях и переживаниях связанные с ней. О противоречиях между культом успеха, самосовершенствования и трудоголизмом с одной стороны и желанием прожить счастливую жизнь», - поделился Danil Danot.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

По словам Даниила, в его проекте есть размышления о бессмысленном труде, недооценённости процесса и концентрации на результате, сопоставление перфекционизма с прокрастинацией.

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
Название WORK (РАБОТА) как нельзя лучше отражает идею автора-исполнителя, который трудится над осмыслением самого феномена труда. Подобно съёмкам феллиниевского фильма о съёмках фильма, Данил создаёт арт-проект о том, как создаётся арт-проект. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Ещё важный аспект выставки - это процессуальность. Чтобы подчеркнуть, что работа это не только результат, но и процесс я создаю новые работы во время действия экспозиции. Зритель же, придя на выставку, может не ограничиваться просмотром выставки и наблюдением за работающим художником, а так же может взаимодействовать с инсталляциями», - отметил художник. 

Самоанализ художника воплотится в публичной дискуссии с профессиональным психологом 25 ноября в Арткоммуналке, что дополняет необычную откровенность этого эмоционально-философскоого высказывания.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
#выставка
#музеи
#проект
#художник
#коломна
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Политолог Савельев: Желающих отдыхать в Египте будет всё меньше
17 ноября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Diy13

Политолог Григорий Савельев заявил, что число туристов, желающих отдохнуть в Египте, на фоне событий в секторе Газа и наплыва беженцев оттуда будет снижаться.
«Нет никаких оснований считать, что война в Газе в ближайшие месяцы завершится. Напротив, конфликт скорее будет нарастать, и Египет станет главным убежищем палестинских беженцев. И желающих там отдохнуть станет меньше», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

В этой связи, возможно, отельеры страны будут делать большие скидки на отдых в Египте для привлечения туристов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире «Радио 1» рассказала, что в этом году турагентства фиксируют высокие показатели по продажам на новогодние праздники, чем в 2022. Самым популярным направлением среди россиян стал Краснодарский край, — там почти не осталось бюджетных и комфортных предложений.

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#отдых
#страны
#регион
#египет
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«Неделя истории» пройдет в детском центре «Экспонариум»
17 ноября 2023, 16:32

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Специально к ноябрьским школьным каникулам с 21 по 24 ноября педагоги детского центра «Экспонариум» подготовили интерактивные познавательные программы по истории.
С 21 по 24 ноября в детском центре музея можно будет узнать интересные исторические факты о нашем государстве, Ново-Иерусалимском монастыре, семейных традициях. Все программы разработаны с учетом возрастных особенностей детей, поэтому станут для ребят по-настоящему увлекательным путешествием в мир искусства и науки. 

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
 
«Экспонариум - это интерактивная площадка с возможностью познакомиться с Подмосковьем в игровом формате и в тоже время в формате познавательной экскурсии. То есть многообразию нет границ. Этот детский центр, это часть музея Новый Иерусалим, который рассказывает и об истории, и об искусстве, и об Истре. Историко-художественные коллекции богаты различными материалами. Все это отлично вписывается в пространство педагогики», - рассказала Варвара Кордочкина заведующая отделом музейной педагогики музея Новый Иерусалим. 

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
 
Занятие «Без меня народ неполный» , посвящено семейным ценностям и традициям. Дети вместе с родителями познакомятся с такой наукой, как генеалогия.
 
«Эта программа поднимает темы семейных ценностей. Например, там говорят о таком важном аспекте, как имя ребенка, можно узнать об его истории и значении. Дети могут поиграть в соединяющие семьи игры и в тоже время сделать небольшой коллаж "Моя семья", который останется на память», - отметила Варвара.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

На познавательном занятии «Петр I. Солдатские сказки. Читаем и рисуем» юные участники вместе с педагогом познакомятся с русским солдатом времен Петра I, почитают солдатские сказки и создадут своего героя. А Образовательная программа «История одной царской семьи» расскажет о трогательных страницах жизни детей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Музеи Подмосковья ждут школьников во время предстоящих осенних каникул. 

Церемония закрытия выставки-конкурса состоялась в Жуковском. 

В Московской области откроется выставка «Страна детства». 
#подмосковье
#дети
#выставка
#история
#семья
#новый иерусалим
#музеи
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20 россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин
17 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/skyNext

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли 20 россиян.
С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес, не объясняя причин, сняли 20 россиян, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Причиной могло быть введение аргентинскими властями дополнительного контроля из-за наплыва россиянок, которые хотят рожать в латиноамериканской стране.

«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», —рассказали Telegram-каналу в авиакомпании.
Также сообщалось, что 17 ноября двое россиян не улетели из Дубая в Рио-де-Жанейро. В посольстве Бразилии в Москве не знают деталей ситуации.

Российских туристов сняла с рейса и авиакомпания Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест на борту. Перевозчик заявил, что самолет пришлось заменить, но второй лайнер оказался меньше, и некоторых пассажиров не получилось разместить.

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#аргентина
#самолет
#туристы
#россияне
#новости
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