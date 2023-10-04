Дипломат Асадов назвал число российских туристов в Узбекистане

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Российские туристы стали заметно чаще совершать поездки в Узбекистан. За первые шесть месяцев нынешнего года их количество увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
За первое полугодие 2023 года Узбекистан посетили 345 тысяч российских туристов. Это в 1,9 раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда число приехавших в страну граждан России составило 185,6 тысячи человек. Посол подчеркнул, что Узбекистан стал привлекательным туристическим маршрутом для россиян во многом благодаря безвизовому режиму и доступным авиаперелетам.
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Александр Бойцов