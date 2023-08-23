Директор трэвел-компании Липатова назвала страны, которые выдают шенгенские визы россиянам

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Греция, Венгрия и Италия наиболее охотно выдают россиянам шенгенские визы.
«Интерфакс», ссылаясь на управляющего директора группы компаний «Аэроклуб» Юлию Липатову, пишет, что с записью продолжаются большие сложности, особенно это касается направлений Испания и Франция. Тем не менее количество отказов в оформлении виз остаётся на прежнем уровне и не растёт. По словам Липатовой, Германия не выдаёт шенгены практически всем мужчинам.
В данный момент официальный срок оформления виз в Европу равняется от 15 до 45 календарных дней.
В списке стран, которые без особых трудностей выдают визы, оказались Мексика (виза делается бесплатно за 1-2 дня), Южная Корея (виза стоит 700 рублей, делается 5 дней), Индия (электронная виза оформляется до 4 дней, стоит 2300 рублей).
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Мария Фирсова