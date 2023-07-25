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Директор «Турпомощи» рассказал россиянам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции

25 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/Choreograph

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российским туристам не следует волноваться. Об этом пишет RT.
«На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — цитирует Осауленко RT.

Он также отметил, что Россия совместно с Турцией постоянно следит за ситуацией.


Эксперт посоветовал россиянам постоянно контактировать со своими туристическими компаниями и агентствами. Директор «Турпомощи» добавил, что при изменении ситуации, до туроператоров и туристов доведут эту информацию.

Осауленко подчеркнул, что подобные ситуации с пожарами происходят регулярно, поэтому паниковать не нужно.

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#туризм
#Турция
#россияне
#пожар
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В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге
25 июля 2023, 13:21

Фото:istockphoto/martinatobolova

В 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.
Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.
 
За последние 18 недель в 8 провинциях всё чаще стали выявлять заболевание. В число данных территорий вошли популярные у туристов Пхукет и Краби. Эксперт также назвал Чонбкри, Районг, Трат, Сатун, Бангкок.
 
Если ситуация продолжит ухудшаться, то эти провинции объявят эпидемиологическими зонами.
 
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#лихорадка Денге
#Таиланд
#Пхукет
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Генконсульство России в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров
25 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Leonid Ikan

Генконсульство России в Анталье рекомендовало туристам из России не покидать отели из-за лесных пожаров, которые разбушевались в Турции.
В генконсульстве следят за ситуацией и находятся на связи с местными властями и туроператорами. Обращений от российских туристов пока единицы.
 
Лесные пожары охватили три провинции Турции: Анталью, Манису и Кахраманмараш.
 
Кемер в Анталье считается традиционным курортом для россиян. По данным Telegram-канал Baza, огонь полыхает в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк».
 
Пожарные пытаются остановить распространение огня. Эвакуация туристов к этому моменту не объявлялась.

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#Турция
#пожар
#туристы
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Россияне рассказали, в каких странах опасаются отдыхать
25 июля 2023, 09:34

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россияне более всего боятся ехать в США, Францию и Мексику.
Многие россияне (28%) боятся лететь в другие страны из-за появления нового вируса. Чаще всего страх вирусов называли жители Красноярска (39%).

21% опрошенных опасается сложностей с возвращением обратно в Россию. Особенно это беспокоит москвичей (33%). Негативное отношение местных вызывает опасение у 11% опрошенных. Особенно столкнуться с этим бояться жители Перми (29%). Такие данные приводят Группа Ренессанс страхование и сервис OZON Travel.
 
Наиболее безопасными странами 71% считают Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. У поколения 41–50 лет любимой страной считается Аргентина (65%), у миллениалов — Болгария (70%), зумеры предпочли Кипр (64%).
 
Самыми опасными направлениями назвали США (53%), Францию (49%), Мексику (48%).

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Бывших участников «Дома-2» Ромашова и Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов

В Стамбуле сократились запасы водохранилищ до 40% от нормы из-за жары
#отпуск
#США
#Франция
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Бывших участников «Дома-2» Ромашова и Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов
25 июля 2023, 08:20

Фото: iStock/PhotoFra

Евгений Ромашов с женой Анастасией Бигриной покинули Россию и в последнее время жили в Индонезии, оттуда пара летала в свадебное путешествие в Бангкок.
Спустя неделю они вернулись на Бали, чтобы обвенчаться. Но бывших участников реалити-шоу задержали на таможне в аэропорту.

Сотрудники паспортного контроля обвинили молодожён в неуважительном отношении к правилам Индонезии, а также в подделке обратных билетов на самолёт.
 
По словам Ромашова, они с женой предоставили необходимое подтверждение, но им не поверили. У пары отобрали паспорта и поместили в комнату, где был лишь один матрас. Там супруги провели двое суток почти без воды и еды. Позже им разрешили вернуться в Бангкок в сопровождении полиции.

Потом молодых людей пытались заставить вернуться в Россию. Власти страны проконтролировали покупку билетов на родину.

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#Бали
#Дом 2
#депортация
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На сырном фестивале в Подмосковье ждут более 100 тыс гостей
24 июля 2023, 15:45

Фото: Минсельхозпрод МО

На «Сырный фестиваль» под Истрой, который пройдёт 4-6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году на фестивале ждут фермеров из новых регионов. Число участников тоже выросло: если в прошлом году их было 300, то в этом станет уже 350. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек. 
 
Кроме продажи ярморочной продукции, на фестивале состоится выставка сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.
 
Мероприятие пройдёт в деревне Дубровское. От железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская для гостей фестиваля организуют бесплатные автобусы.

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#Ирина Каклюгина
#фестиваль
#сыр
#фермеры
#продукты
#Истра
#Московская область
#Подмосковье
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Аналитики посчитали, во сколько обойдётся однодневная поездка для школьника
24 июля 2023, 12:02

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Комитет по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитики разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo выяснили, что средняя стоимость однодневной поездки для школьника составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Об этом сообщает RT.
Также исследование показало, что туры стоимостью более 2 тыс. предлагают 30% туроператоров. А однодневные поездки, за которые родители заплатят менее 1 тыс. рублей, предлагают лишь 16% опрошенных.

Участники опроса отметили, что главными причинами, тормозящими развитие детского туризма, являются недостаточная совместная работа органов образования и туроператоров и предоставление путёвок недобросовестными и нелегальными работниками индустрии, передаёт RT.

72 % опрошенных считают, что детский туризм необходимо выделить в самостоятельный вид туризма – это позволит решить часть проблем. Также, по мнению 31% участников, это позволит обезопасить предоставление услуг в сфере детского туризма, а 28% уверены, что это поможет избавиться от нелегалов на рынке.

В проведённом опросе приняли участие 200 туроператоров из более чем 40 регионов России.

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#туризм
#дети
#путёвка
#тур
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Три команды выступили на фестивале фейерверков «Большая Волга» в Дубне
24 июля 2023, 10:00

Фото: администрация г. о. Дубна

На Комсомольской набережной в Дубне прошёл 17-й Российский фестиваль фейерверков «Большая Волга». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
Открыли фестиваль музыкальный проект «Дубна. Волга. Classic» и Дубенский симфонический оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Сергея Поспелова. Была исполнена «Кармен-сюита» Бизе и Щедрина.
«Пиротехническое мастерство продемонстрировали три команды: «Пиромания» из Таганрога, «Салюты лучших коллекций» из Реутова и «Посадская пиротехническая компания» из Сергиева Посада. Дебютанты фестиваля – команда из Таганрога – сделала акцент на парковый фейерверк, построенный на одиночных снарядах. Было дано более тысячи залпов. Обладателем гран-при и приза зрительских симпатий стала команда из Реутова.», – отметил Тихомиров.  
С обоих берегов Волги, моста, с лодок и катеров за грандиозным огненным шоу наблюдали тысячи дубненцев и гостей наукограда. 

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#Дубна
#салют
#шоу
#Максим Тихомиров
#Московская область
#Подмосковье
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В Стамбуле сократились запасы водохранилищ до 40% от нормы из-за жары
21 июля 2023, 20:44

Фото:istockphoto/Fatih Deger

В Турции запасы воды в водохранилищах за неделю сократились на 2% — до 40% от нормы.
Это минимальные показатели впервые с 2014 года, сообщает газета Daily Sabah, ссылаясь на городское управление водоснабжения и канализации (ISKI).
 
Запасы воды в водохранилищах по нормам должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они сократились до 346 млн куб. м. Причиной сокращения водных запасов стала жара. К примеру, на прошлой неделе в Турции зафиксировали рекордную температуру +49,1 градуса.
 
По данным агентства водоснабжения Стамбула, ежедневное потребление воды в турецком городе превысило 3,5 млн куб. м. Это стало самым высоким  показателем в истории.

Ранее сообщалось, что ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

The Guardian пишет, что в 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Это следует из анализа глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем на Земле за сотни, а может и тысячи лет. Об этом рассказал журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.

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#Турция
#вода
#жара
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Фракция ЛДПР подготовила законопроект о налоговом вычете в 13% за турпутевки по РФ
21 июля 2023, 14:15

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале сообщил, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о новом налоговом вычете в 13% за туристические поездки по России. Об этом пишет АГН «Москва».
«Путешествия по России заряжают мощнейшей энергией и вдохновляют сильнее, чем многие иностранные курорты», — приводит слова Слуцкого  АГН «Москва».

Лидер партии пояснил, что согласно законопроекту за счет вычета можно будет вернуть до 13% потраченных денежных средств на тур по стране.

Слуцкий дополнил, что «Туристический бонус» позволит людям не только посмотреть красоты России, но и «воспитывать детей в духе патриотизма и уважения к Родине».

Напомним, ранее аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. По данным Яндекс Путешествий 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья, 8% — ближнего зарубежья.


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#ЛДПР
#Слуцкий
#туризм
#Россия
#налоговый вычет
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