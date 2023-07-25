Директор «Турпомощи» рассказал россиянам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российским туристам не следует волноваться. Об этом пишет RT.
«На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — цитирует Осауленко RT.Он также отметил, что Россия совместно с Турцией постоянно следит за ситуацией.
Осауленко подчеркнул, что подобные ситуации с пожарами происходят регулярно, поэтому паниковать не нужно.
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Екатерина Коршунова