Для пассажиров ЦППК запустили новый формат коротких путешествий

Фото: Центральная ППК
Путешествовать в Тулу и Калугу теперь можно будет по принципу «всё включено»
Центральная ППК разработала для пассажиров уникальные туры в Тулу и Калугу на день или на все выходные. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В программе ЦППК по Калужской области – три музея: космонавтики, котов и произведений искусства из вторсырья. В программу также входит посещение парка птиц «Воробьи», где живут сотни птиц и зверей – от фламинго и орлов до зубров. Кроме того, гостей ждёт экскурсия по одному из старейших городов России Боровску.
Фирменный экспресс отправляется с Киевского вокзала в 7:45 по субботам и воскресеньям до конца июля
В Туле пассажиры ЦППК погуляют вдоль стен и башен местного кремля, зайдут на набережную и увидят, как жили обитатели древней деревни. В городе мастеров туристов научат лепке тульских пряников.
Фирменный экспресс отправляется с Курского вокзала в 6:59 по субботам и воскресеньям, а также в 17:34 по пятницам до конца июля.
Узнать все подробности и записаться на экскурсии можно по ссылке.
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«В программу включены проезд на всех видах транспорта, питание с проживанием, билеты в необычные музеи, экскурсии и мастер-классы. Новый формат путешествий подразумевает как однодневные, так и двухдневные путешествия по городам России. Маршруты планируется регулярно обновлять», – говорится в сообщении.
Фирменный экспресс отправляется с Киевского вокзала в 7:45 по субботам и воскресеньям до конца июля
В Туле пассажиры ЦППК погуляют вдоль стен и башен местного кремля, зайдут на набережную и увидят, как жили обитатели древней деревни. В городе мастеров туристов научат лепке тульских пряников.
Фирменный экспресс отправляется с Курского вокзала в 6:59 по субботам и воскресеньям, а также в 17:34 по пятницам до конца июля.
Узнать все подробности и записаться на экскурсии можно по ссылке.
Читайте также:
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Лора Луганская