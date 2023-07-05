Для желающих посетить Гремячий ключ запустили туристическую программу

Фото: Минкульт МО
К источнику подворья Троице-Сергиевой лавры Гремячий ключ в Сергиево-Посадском городском округе теперь можно совершить паломническую поездку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Поездки на источник организуют каждое воскресенье. Программа включает перевозку на микроавтобусе, посещение Гремячего ключа и богослужения в храме преподобного Сергия, трапезу, купание в святом источнике, трансфер в лавру.
Гремячий ключ – уникальный ансамбль церковного деревянного зодчества, включающий три храма, звонницу, трапезные, гостиничные и келейный корпуса, мосты и лестницы к водопадам, купели.
Стоимость паломнической поездки – 200 рублей, комплексного обеда – 450 рублей.
Записаться на поездку можно в Паломническом центре Лавры по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 131, а также по телефону: +7 910 471-01-70.
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Гремячий ключ – уникальный ансамбль церковного деревянного зодчества, включающий три храма, звонницу, трапезные, гостиничные и келейный корпуса, мосты и лестницы к водопадам, купели.
Записаться на поездку можно в Паломническом центре Лавры по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 131, а также по телефону: +7 910 471-01-70.
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Лора Луганская