Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова в ходе пленарной сессии «FTT-2023: Форум туристических территорий».