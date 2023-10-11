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Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова в ходе пленарной сессии «FTT-2023: Форум туристических территорий».
Кроме того, он добавил, что в 2022 году инвестиции в отрасль выросли до 36%, став одним из самых высоких показателей в России. При этом, за прошедшие полгода они выросли ещё на 23%.
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Анастасия Чинкова