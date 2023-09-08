Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву

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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября по причине «производственной необходимости». Об этом сообщает Росавиация.
Напомним, ранее самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.
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Екатерина Коршунова