Экспедиция по Подмосковью выиграла во второй волне отбора проекта «Открываем Россию заново»

Фото: Открываем Россию заново
Завершился второй этап отбора межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие».
Эксперты проанализировали 80 заявок от различных региональных вузов и выбрали 27 экспедиций, в том числе в Московской области, которая будет посвящена достижениям России в космонавтике. Это направление также охватит Архангельскую, Астраханскую и Ярославскую области.
В программе посещение музеев и комплексов, которые посвящены достижениям космонавтики СССР.
Проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов отметил, что для студентов это отличная возможность применить свои знания по географии и туризму на практике и помогать тем самым обществу.
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Андрей Гаврилов