Эксперт Данилов назвал основное отличие хилинг-отелей от санаториев

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Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов заявил, что санатории ориентируются на работу с телом с питанием, в то время как хилинг-отели ко всему этому добавляют психологический отдых.
«Все оздоровительные концепции отдыха состоят из четырех важных блоков – это управление физическими факторами, тем, что мы едим, то есть хорошим, правильными питанием, движением и управление психологическим состоянием», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Данилов.
А вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что уже в ближайшие 10 лет будет наблюдаться рост популярности так называемых хилинг-отелей, представляющих из себя санатории нового типа, где предоставляется комплексное лечение как физического, так и психологического здоровья.
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