Эксперт Мкртчян спрогнозировал рост популярности хилинг-отелей

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что уже в ближайшие 10 лет будет наблюдаться рост популярности так называемых хилинг-отелей, представляющих из себя санатории нового типа, где предоставляется комплексное лечение как физического, так и психологического здоровья.
«Сейчас набирают популярность хилинг-отели. Чтобы отель быстро окупился туда приглашают психолога, специалиста по йоге, диетолога – все это включают в цену обычного отеля. Тогда срок окупаемости значительно снижается», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мкртчян.
До этого в России начал действовать новый стандарт, касающийся предоставления гостиничных услуг по системам «все включено» и «ультра все включено». Согласно этому стандарту, отели, работающие по системе «все включено», обязаны предоставлять своим гостям неограниченное количество алкогольных напитков российского производства во время обеда и ужина.
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