Эксперт по туризму Мкртчян назвал способ добраться до российских курортов без пробок

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«Создается впечатление, что Минтранс немного постарался на прошлой неделе, когда информация дошла до президента России Владимира Путина, а на этой неделе обороты опять сбавили. Значит в очередной раз стоит поднять информационный штурм, чтобы он был услышан Минтрансом и принял меры для того, чтобы пробку эту оперативно ликвидировать», - рассказал Мкртчян.
«При поездке на российские курорты на личном транспорте советую останавливаться на ночлег, например, в Воронеже или Ростове-на Дону. При поездке в Крым можно сделать остановку на побережье Азовского моря, например, в Темрюке, Тамани или Приморско-Ахтарске. Стоит разбить путешествие на несколько отрезков так, чтобы пробки не страшили. Сейчас без пробок в Анапу не добраться. Время путешествия из Москвы до Анапы составит не 14 часов, а 18-20. А 20 часов за рулем – это уже за гранью человеческих возможностей», - посоветовал собеседник «Радио 1».
Он подчеркнул, что вокруг очень много интересных мест, где можно остановиться и переночевать, при этом комфортно добраться до российского курорта.
Также эксперт по туризму отметил, что снижения цен на отдых не будет. В России всего 90 купальных дней на всю огромную страну с населением 140 миллионов. В сентябре-октябре в Черном море уже нормально искупаться не получится. Поэтому, по его словам, не смотря на капризы погоды и прочие невзгоды, люди все равно будут ехать.
«Поэтому цены на отдых снижаться не будут. Однако есть и хорошая новость: повышать цены тоже никто не будет. Сейчас цены на российских курортах достигли своего исторического максимума. На побережье от Анапы до Сочи установилась цена около 15 тысяч рублей за двухместный номер в четырехзвездочном отеле по системе все включено», - заключил Алексан Мкртчян.
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