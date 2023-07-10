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Эксперт по туризму Мкртчян назвал способ добраться до российских курортов без пробок

10 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/AlbinaTiplyashina

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств России» Алексан Мкртчян в интервью «Радио 1» дал несколько советов, как комфортнее всего добраться до российских курортов.
Очередь перед въездом на Крымский мост до сих пор есть. Однако время ожидания составляет уже не шесть часов, а около трех, и это тоже очень много, считает эксперт.

«Создается впечатление, что Минтранс немного постарался на прошлой неделе, когда информация дошла до президента России Владимира Путина, а на этой неделе обороты опять сбавили. Значит в очередной раз стоит поднять информационный штурм, чтобы он был услышан Минтрансом и принял меры для того, чтобы пробку эту оперативно ликвидировать», - рассказал Мкртчян.


Он также отметил, что на российских курортах ситуация довольно напряженная. Пробки собираются в районе Сочи и Анапы. Специалист посоветовал россиянам использовать не личный автомобиль, а ехать на поезде, подчеркнув, что пробки в курортных городах сохранятся до конца августа.

«При поездке на российские курорты на личном транспорте советую останавливаться на ночлег, например, в Воронеже или Ростове-на Дону. При поездке в Крым можно сделать остановку на побережье Азовского моря, например, в Темрюке, Тамани или Приморско-Ахтарске. Стоит разбить путешествие на несколько отрезков так, чтобы пробки не страшили. Сейчас без пробок в Анапу не добраться. Время путешествия из Москвы до Анапы составит не 14 часов, а 18-20. А 20 часов за рулем – это уже за гранью человеческих возможностей», - посоветовал собеседник «Радио 1».

Он подчеркнул, что вокруг очень много интересных мест, где можно остановиться и переночевать, при этом комфортно добраться до российского курорта.

Также эксперт по туризму отметил, что снижения цен на отдых не будет. В России всего 90 купальных дней на всю огромную страну с населением 140 миллионов. В сентябре-октябре в Черном море уже нормально искупаться не получится. Поэтому, по его словам, не смотря на капризы погоды и прочие невзгоды, люди все равно будут ехать.

«Поэтому цены на отдых снижаться не будут. Однако есть и хорошая новость: повышать цены тоже никто не будет. Сейчас цены на российских курортах достигли своего исторического максимума. На побережье от Анапы до Сочи установилась цена около 15 тысяч рублей за двухместный номер в четырехзвездочном отеле по системе все включено», - заключил Алексан Мкртчян.

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#лето
#море
#российский курорт
#Анапа
#Сочи
#пробки
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Министр туризма Абхазии Хишба предлагает временно закрыть все пляжи в стране
10 июля 2023, 11:44

Фото:istockphoto/SergeiGorin

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.
«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время. Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — заявил Теймураз Хишба.
Данные меры должны обеспечить безопасность жителей и гостей Абхазии. По словам министра, ситуация с погодой не критичная, но требуется контроль.
 
МЧС Абхазии просит туристов воздержаться от поездок в Гагрский район, где от ливней пострадали порядка 800 домов.

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#пляж
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Мишустин: 2,5 млрд рублей выделило Правительство для поддержки туриндустрии Крыма
08 июля 2023, 15:59

Фото: iStock/scaliger

Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержу работников сферы туризма. Об этом сообщается в распоряжении, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора могли сохранить свои коллективы, продолжили вести бизнес и были готовы принимать всех, кто хочет отдохнуть в Крыму», – отметил премьер-министр. 

Выделенные средства пойдут в бюджет более чем 3,5 тыс. компаний, работающих в сфере туризма. Чтобы получить поддержку от государства, предприниматели обязаны сохранить в своём штате до 1 октября 2023 года не менее 80% сотрудников.  

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#туризм
#Крым
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На подмосковной зооферме на праздник Ивана Купалы проведут огненное шоу
07 июля 2023, 21:15

Фото: Istockphoto / OlgaMiltsova

На «Зооферме Шихово» в Дмитровском городском округе 8 июля пройдут огненное шоу и традиционные гуляния. Они будут посвящены славянскому празднику Ивана Купалы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этот день наши предки проводили народные гуляния, совершали обряды, загадывали желания, жгли костры и водили хороводы. Для гостей будет подготовлена разнообразная программа: мастер-классы по плетению венков и лаптей, водяная пенная дискотека, выступления творческих коллективов, огненное шоу и многое другое», – говорится в сообщении. 
Адрес «Зоофермы Шихово: Дмитровский район, деревня Шихово. 
 
Все подробности о мероприятии можно узнать на сайте фермы.  

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#Московская область
#Подмосковье
#Минсельхозпрод МО
#праздник
#ферма
#туризм
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Безвизовые групповые поездки в Китай возобновят к концу июля
07 июля 2023, 20:33

Фото: iStock/awdebenham

Безвизовые групповые туристические поездки в Китай, прекращённые во время пандемии COVID-19, возобновятся в июле. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Более 300 туроператоров России получат разрешение на приём китайских туристов и отправку россиян в Китай. В перечень вошли почти все федеральные и региональные туристические агентства.

«Наши партнеры по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца», – заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

Соглашение о взаимном упрощении поездок для тургрупп принято в 2000 году. В настоящее время эти правила не потерпели изменений.

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#туризм
#Китай
#Россия
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Перед Крымским мостом образовалась пробка со стороны Крыма
07 июля 2023, 17:33

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

При въезде на Крымский мост образовалась пробка со стороны полуострова, в очереди находится порядка 260 автомобилей. Об этом сообщает РБК.
«Очередь на въезд на Крымский мост со стороны материка внезапно сменилась затором со стороны полуострова. Со стороны Керчи проезда ожидают около 260 машин», - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно приведённым данным, время ожидания проезда составляет более одного часа. При этом со стороны Тамани дороги свободна.
 
Напомним, к утру понедельника, 3 июля, пробка из автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. 5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пробок перед Крымским мостом нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны полуострова.

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#Крымский мост
#пробка
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В сыроварне Олега Сироты проведут мясной фестиваль
07 июля 2023, 16:33

Фото: Истринская сыроварня Олега Сироты

Мясной фестиваль пройдёт 8 и 9 июля на Истринской сыроварне Олега Сироты. Посетителям представят деликатесы от местных сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.

Гости смогут приобрести домашние колбасы, рулеты, копчёности, паштеты, вырезки, сыровяленые продукты. Им предложат и необычные мясные деликатесы: мусс из утиной печени с яблоками и грушей, риетт из печени индейки с клюквой и брусникой, паштет из куриной печени с можжевельником.

Желающие также смогут купить творог, сметану и сгущённое молоко, твёрдые и мягкие сыры из коровьего и козьего молока, копчёную рыбу. В ассортименте – кондитерские изделия: сырные сладости, сливочные конфеты, фруктовая карамель в банках, пастила и авторские пирожные. 

Кроме того, на фестивале будут представлены авторские изделия от местных мастеров. Для юных гостей подготовили развлекательную программу с мастер-классами.  Мясной фестиваль будет проходить с 10 до 18 по адресу: городской округ Истра, деревня Дубровское, Истринская сыроварня Олега Сироты.

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#Московская область
#Подмосковье
#сыроварня
#Олег Сирота
#Минсельхозпрод МО
#фестиваль
#мясо
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В Митуризме рассказали, где в Краснодарском крае меньше всего людей
06 июля 2023, 19:41

Фото: iStock/LARISA DUKA

Курорты Краснодарского края заполнены на 83%, ожидается, что до конца лето там отдохнет порядка 12, 5 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Минтуризм России.
Согласно сообщению, отдыхающих готовы принять более 10 тысяч отелей и гостиниц. Подготовлено порядка 600 тысяч мест.

По состоянию на 6 июля в Краснодарском крае отдохнуло более шести миллионов туристов. На сегодняшний день, курорты, расположенные на Черном море, заполнены на 83%. При этом на Азовском море занято 73% от общего числа мест. А вот в предгорных районах Краснодарского края загружено всего 50%.

При этом в Бетте, Кринице, Прасковеевке и Веселовке отдыхающих намного меньше и на пляжах полно свободных мест. В министерстве также посоветовали рассмотреть курорты побережья Азовского моря.

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#Краснодарский край
#море
#лето
#курорт
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Самыми популярными направлениями автопутешествий из Петербурга стали Ладожское озеро и Псков
06 июля 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/djedzura

Аналитики провели исследование среди петербуржцев, в ходе которого выяснилось, что наиболее популярными направлениями для путешествий на личном автомобили из Петербурга в этом году стали Ладожское озеро, Псков, а также Великий Новгород, Петергоф, Стрельна, Ломоносов и Сосновый Бор.
Оказалось, что автомобильные поездки весьма популярны среди жителей Северной столицы.

Как передаёт «Петербургский дневник», 32% жителей Санкт-Петербурга заявили о том, что предпочитают планировать свои поездки самостоятельно, 27% выбирают туры «Всё включено», 26% отдают предпочтение экскурсионным турам, 15% – тематическим.

До этого, автоэксперт, ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич посоветовал россиянам отправиться в путешествие на авто в направление по реке Волге вдоль Центральной России.

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#Санкт-Петербург
#туризм
#автомобиль
#направления
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Автоэксперт Зенкевич посоветовал отправиться на авто в путешествие по Волге
06 июля 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Автоэксперт, ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич посоветовал россиянам отправиться в путешествие на авто в направление по реке Волге вдоль Центральной России.
«Я бы посоветовал направления по Волге в Центральную Россию, поскольку туда ездят реже, чем, например, на юг летом. Для себя выделяю Астрахань и Владивосток, но во втором случае это подойдёт для тех, у кого много свободного времени», — отметил в беседе NEWS.ru Зенкевич.

При этом, юг России, в частности, курорты Краснодарского края, эксперт не рекомендовал, поскольку регион сейчас полностью забит туристами, к тому же в настоящее время он является не совсем безопасным.

До этого исследование аналитиков показало, что половина россиян не намерены брать отпуск этим летом. Причиной тому стали следующие факторы: работа (31%), финансовые возможности (24%), запланированный отпуск в другой сезон (21%). А из тех, кто всё-таки планирует отдохнуть этим летом, 42% респондентов намерены отдохнуть заграницей, 29% предпочли российские курорты.

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#путешествие
#Россия
#Волга
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