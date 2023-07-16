Эксперт рассказала о повышении цен на путёвки в Турцию

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Цены на путёвки в Турцию поднялись от 20 до 70 процентов. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
На стоимость повлияли инфляция и повышение курса доллара и евро к рублю.
Однако Осина отметила, что рост цен не останавливает россиян, которые продолжают покупать путёвки и находить способы сэкономить. Так туристы начали обращать внимание на отели более низкого класса и сокращать продолжительность отпуска.
Но, тем не менее, директор Альянса сказала, что за летний период в Турции отдохнут примерно три миллиона российских туристов.
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«Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости», – уточнила эксперт.
Но, тем не менее, директор Альянса сказала, что за летний период в Турции отдохнут примерно три миллиона российских туристов.
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Анастасия Чинкова