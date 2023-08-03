Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции

Тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала обязательно посетить в Африке такие живописные места, как водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве, вулкан Килиманджаро в Танзании, а также «Усадьбу Жирафов» в Кении.