Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции

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Резкое подорожание отдыха в Турции для россиян может быть связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.
Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туристического рынка Саваш Даш.
Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг. Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.
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Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг. Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.
«Но надежды не оправдались: рубль в России сильно просел, покупательная способность упала. Турция, к сожалению, вырвалась вперёд там, где надо бы пятиться назад», — сказал в заключении Даш.Читайте также:
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Мария Фирсова