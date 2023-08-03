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Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции

03 августа 2023, 21:58

Фото: iStock/naumoid

Резкое подорожание отдыха в Турции для россиян может быть связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.
Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туристического рынка Саваш Даш.

Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг. Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.

«Но надежды не оправдались: рубль в России сильно просел, покупательная способность упала. Турция, к сожалению, вырвалась вперёд там, где надо бы пятиться назад», — сказал в заключении Даш.
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#турция
#отпуск
#цены
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Почти 100 бесплатных кинопоказов пройдут в Подмосковье в августе
Областной проект «Кинопарк» представил расписание бесплатных показов под открытым небом в летних кинотеатрах Подмосковья, запланированных в августе 2023 года
03 августа 2023, 18:27

Фото: официальный сайт проекта «Кинопарк»

Проект представляет собой бесплатные показы российских кинолент под открытым небом на парковых и других площадках Московской области в период с мая по сентябрь.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, 97 кинопоказов пройдут на 37 площадках 24 городских округах в Московской области. 



«На кинопоказах каждое лето примерно одинаковое количество желающих посмотреть фильмы. В прошлом сезоне, например, в проекте Кинопарк в нашем округе поучаствовал более 1000 человек. Проект Автокинотеатр напрямую зависит от погодных условий, в дождь посмотреть кино не получится-зрители находятся в автомобилях, а техника для демонстрации фильма от дождя не защищена. Поэтому-только хорошая погода», - поделилась организатор кинопоказов в Клину Ирина.  



Отметим, что на август для зрителей подготовили насыщенную программу: семейный фэнтези-фильм «Солнце на вкус», приключенческую комедию «Мальдивы подождут», остросюжетный детектив «Хитровка. Знак четырёх».

Также, жителей Подмосковья ожидает Всероссийская акция «Ночь кино» 26 августа и «Фестиваль уличного кино», который будет проходить до конца августа. Посетить мероприятия можно бесплатно.  



«В августе последний кинопоказ запланирован в формате Кинопарк и пройдёт 5 августа, будем смотреть семейный кинофильм "Команда мечты". И завершит сезон кинопоказов под открытым небом традиционный совместный с ГАУК МО "Креативное бюро Регион" проект "Ночь кино". В этом году Всероссийская акция Ночь кино пройдёт 26 августа, в ней участвуют два наших парка, Клинский городской парк культуры и отдыха "Сестрорецкий" и Высоковский городской парк культуры и отдыха "Берёзовый"». Также, будем смотреть три новых отечественных фильма: "Чебурашка", "Вызов" и "Праведник"», - рассказал сотрудник кинопарка в Клину. 


 
Проект «Кинопарк» Министерства культуры и туризма Московской области и Креативного бюро «Регион» при поддержке областного правительства начал свою историю в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. С того времени кинопоказы под открытым небом – особенная часть летних культурных программ в городских парках Подмосковья.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#кинопарк
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Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной картой Troy
03 августа 2023, 08:40

Фото: iStock/StockerThings

В России появилось приложение, позволяющее выпустить виртуальную турецкую карту Troy.
Картой можно оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкоматах. Приложение даёт возможность пополнять счет в турецких лирах с рублевых счётов через систему быстрых платежей (250 тысяч лир в месяц- 850 тысяч рублей).
 
«Коммерсантъ» пишет, что эксперты высказывают опасения по поводу нестабильности турецкой лиры, а также высоких комиссий, которые предполагает карта. 
 
Издание сообщает, что информации о сервисе недостаточно, а колл-центр не функционирует должным образом. Всё это вкупе может вызывать трудности у пользователей.
 
Приложение Letim, которое позволяет открыть карту, появилось в AppStore и PlayMarket. Для регистрации в приложении нужно предоставить цифровой скан загранпаспорта.

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Туристам Москвы и Подмосковья предложат новый маршрут «Уникальные архитектурные формы»
02 августа 2023, 22:54

Фото: Минкульт МО

Министерство культуры и туризма Московской области и Комитет по туризму города Москвы запустили межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Первыми маршрут «Уникальные архитектурные формы» в рамках проекта опробовали министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов и председатель столичного комитета Евгений Козлов.
 
Маршрут раскрывает лучшие образцы разных архитектурных стилей, которые можно увидеть на улицах Москвы и области. Среди главных объектов маршрута – Зарайский кремль и водонапорная башня в Зарайске, Коломенский кремль, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и арт-квартал «Патефонка» в Коломне. 
 
Проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» поможет туристам составить план однодневного или более длинного путешествия по Московскому региону, посетить основные достопримечательностей. Туристы смогут использовать предложенные идеи для путешествий или сами составить на их основе планы поездок. 
 
Уже доступны 10 готовых летних тематических маршрутов, посвящённых деятелям русской культуры, гастрономическим и историческим направлениям, а также восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения.
 
Все маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья и туристическом сервисе RUSSPASS.

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#московская область
#москва
#минкультуры мо
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В России запущены групповые безвизовые поездки в Иран
02 августа 2023, 19:55

Фото:istockphoto/Rainer Puster

Групповые безвизовые поездки между РФ и Ираном запустили с 1 августа.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь слова на иранского посла в Москве Казема Джалали.
 
«С 1 августа групповые туристические поездки должны быть запущены. Есть некоторые туристические агентства, которые признаются авторитетными и в Иране, и в России. Эти компании как раз берут туристов и группами везут в Россию и Иран без предоставления виз», — сказал Казем Джалали.
Ранее Россия с 1 августа запустила групповые безвизовые поездки в Китай. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цена групповой безвизовой поездки в Китай составит от 80–90 тысяч рублей на человека. Об этом пишет NEWS.ru.

Вице-президент РСТ добавил, что стоимость будет рассчитываться с учетом безвизовой групповой поездки и количества дней. Отмечается, что в КНР можно летать в комбинированные туры в Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и другие города.

Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. В 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.

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#иран
#китай
#визы
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В Греции туристам пообещали бесплатный отдых из-за лесных пожаров
02 августа 2023, 18:47

Фото: iStock/maksicfoto

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обещал туристам, которым пришлось прервать каникулы из-за сильных лесных пожаров на Родосе, 7 дней бесплатного отдыха на острове весной и осенью следующего года.
Reuters пишет, что, по словам главы правительства, пожары затронули 15% территории курорта, но сейчас ситуация стабилизировалась. Власти «понимают, что это доставило некоторые неудобства» туристам, сказал Мицотакис.
 
«Греция абсолютно безопасна, и все работает нормально, — добавил премьер-министр. — И те из вас, кто бронирует в последнюю минуту, приезжайте на Родос».
Ранее сообщалось, что с Родоса вывозили на материк  почти 30 тысяч гостей и местных жителей. Аэропорты были переполнены: покинуть Грецию было почти невозможно. 

Не хватало мест в центрах временного размещения — школах, спортивных залах и гостиницах в удалении от опасной зоны. Люди спали в шезлонгах прямо на улице. В воздухе летал пепел и песок, пригнанный ветром из Сахары. Спасенных временно разместили на трех паромах, специально пригнанных в порт Родос. Туристы мечтали оказаться в аэропорт. Панические настроения подстегивала информация о том, что несколько европейских авиаперевозчиков отменяют рейсы на греческий остров.

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#греция
#туризм
#туристы
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Турция вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян
02 августа 2023, 18:26

Фото: iStock/naumoid

Летом 2023 года Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих курортов для российских туристов. Об этом рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Ожидания по Турции, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались. Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой», — сказала она.

Таким образом, по данным АТОР, самыми дорогим курортом стали Мальдивы, там средний чек на двоих обойдется в 392 тысячи рублей. На втором месте оказалась Куба, где можно отдохнуть в среднем за 238 тысяч. Третье место заняла Шри-Ланка со средним чеком на 213 тысяч рублей. Четвертое место занимает Турция. Путевку туда можно приобрести за 183 тысячи рублей. Замыкает топ-5 дорогих курортов Тайланд, где отдых в среднем обойдется 175 тысяч рублей.

При этом в АТОР уточнили, что в Египте или ОАЭ вдвоем можно отдохнуть примерно за 150 тысяч рублей.

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#отдых
#туристы
#страны
#турция
#атор
#курорты
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Турэксперт Сабиржанов объяснил, почему лучше бронировать гостиницу в день заселения
Турэксперт Сабиржанов: Бронь номера в гостинице в день заселения позволит сэкономить
02 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Boyloso

Председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов рекомендовал путешественникам бронировать номер в гостинице прямо в день заселения для существенной экономии средств.
Как передают «Дни.ру» со ссылкой на URA.ru, в отеле могут предоставить существенную скидку при бронировании номера в день заселения при наличии пустующих номеров, поскольку администрация отеля заинтересована в скорейшей распродаже таких пустых комнат.

До этого таролог Галина Янко дала рекомендации для представителей разных знаков зодиака куда поехать в отпуск этим летом. Так, тельцам подойдут такие страны, как Норвегия, Англия, Польша, Швеция, Ирландия, а ракам — Алжир, Марокко, Тунис, Таиланд. В беседе с «Вечерней Москвой» она эксперт отметила, что водолеям будет приятно провести летние дни в Японии, Финляндии, Ливане, Болгарии, а львам — Испании, Италии, Сицилии, Франции.

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#туризм
#гостиница
#путешествие
#отпуск
#рекомендации
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На ягодном фестивале в усадьбе Фряново пройдёт конкурс клубничного варенья
01 августа 2023, 22:20

Фото: Минкульт МО

Конкурс на самое вкусное клубничное варенье пройдёт на ежегодном ягодном фестивале «Моя усадьба», который состоится 5 августа в парке усадьбы Фряново в городском округе Щёлково. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры.
«В течение всего дня будут работать торговые ряды, зоны мастер-классов, проводиться дегустации клубничного варенья. Возле сцены в 17 часов наградят участников конкурса на самое вкусное клубничное варенье. Победителя определят народным голосованием», – говорится в сообщении. 
Для гостей фестиваля подготовили концертную программу. На сцене выступят коллективы рабочего поселка Фряново, ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф», танцевальная студия «Терра Дэнс», Kengoo Jumps ЛИС и ансамбль русской песни «Распевы».
 
На площадке у сцены состоится шоу уличного театра Happy People, а после на главной площадке – выступление ансамбля казачьей песни «Кладезь».
 
Все желающие смогут сделать снимки в фотозоне, попрыгать на батутах и сделать аквагрим.

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#минкультуры мо
#подмосковье
#московская область
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Тревел-блогер Ансталь назвала самые живописные места Африки
Тревел-блогер Ансталь рекомендовала посетить водопад Виктория и вулкан Килиманджаро
01 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto.com/Arte Index

Тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала обязательно посетить в Африке такие живописные места, как водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве, вулкан Килиманджаро в Танзании, а также «Усадьбу Жирафов» в Кении.
«Каменный лес» и «Аллея баобабов» Мадагаскара, вулкан Даллол в Эфиопии, «геркулесовы столбы» в Марокко, ботанический сад Памплемус на Маврикии, водопад Ауграбис в ЮАР, архипелаг Базаруто в Мозамбике, озеро Шотт-Эль-Джерид в Тунисе», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Что касается культурно-исторических достопримечательностей, то здесь она рекомендовала отправиться в Египет для посещения города Луксор и пирамид, также Тунис, где расположен древний город Карфаген, амфитеатр Эль-Джема.

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#туризм
#африка
#рекомендации
#блогер
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