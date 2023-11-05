Эксперты назвали самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники

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Самым популярным зарубежным туристическим направлением на 3-6 ноября у жителей России стала Турция. Спрос на поездки в эту страну вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В топ-10 также попали Узбекистан (13%), Армения (12%), Казахстан (11%), Грузия (7%), ОАЭ (5%), Азербайджан (3%), Австрия (2%), Катар и Венгрия (по 1%). Среди внутренних рейсов в ноябрьские праздники россияне по традиции выбирали поездки в Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Самару, Уфу, Минеральные Воды и Мурманск.
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Александр Бойцов