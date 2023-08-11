Эксперты назвали турецкие города с самой низкой посуточной арендой жилья

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Авсаллар, Мерсин и Сиде вошли топ курортов с самыми низкими арендными ставками за посуточное жильё среди турецких мест для отдыха.
«Известия» пишут, что средние цены в этих городах не превышают 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего обойдётся аренда квартир и апартаментов в Авсалларе: это прибрежный посёлок, который расположен в 24 км от Аланьи.
Ранее сообщалось, что стоимость туров в Турцию из РФ в июле нынешнего года выросла до исторического максимума с начала 2001 года и стала равняться в среднем 83,4 тысячи рублей.
Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.
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«В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, а апартаменты и квартиры выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов растёт», — рассказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.
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Мария Фирсова