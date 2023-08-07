Эксперты подсчитали, сколько в России стоит самый дешёвый дом у моря

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Самый дешёвый дом на берегу моря в России стоит 2,45 млн рублей.
Такие данные приводят аналитики «Авито недвижимости», пишет «Лента.ру».
Бюджетный дом располагается на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Его площадь 56 квадратных метров. Он располагается на участке в 3 сотки. К дому примыкает маленькая терраса, на участке есть беседка.
А самый дорогой дом находится в центральном районе Сочи и оценивается в 1,8 млрд рублей. Его площадь составляет 1125,5 квадратного метра. В нём есть 10 комнат, рядом с каждой ванная комната, также есть два рабочих кабинета и тренажёрный зал.
Ранее сообщалось, что жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена москвичами.
Отмечается, что жители Москвы приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть переезжают целыми семьями.
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Бюджетный дом располагается на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Его площадь 56 квадратных метров. Он располагается на участке в 3 сотки. К дому примыкает маленькая терраса, на участке есть беседка.
Ранее сообщалось, что жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена москвичами.
Отмечается, что жители Москвы приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть переезжают целыми семьями.
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Мария Фирсова