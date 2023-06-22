Эксперты назвали Подмосковье одним из туристических центров России

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Министерство культуры и туризма Московской области отмечает прирост внутреннего туризма на 50%, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Внутренний туризм по России вырос на 50% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В продолжительные поездки (неделя и дольше) отдыхающие едут в Ставропольский и Алтайский края, Калининградскую область, Камчатский край и Сахалинскую область.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья продолжают голосовать за лучший проект в конкурсе «Туристическая витрина». Подробнее об этом читайте в нашем материале.