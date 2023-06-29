Эксперты перечислили города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего

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В публикации говорится, что специалисты собрали и проанализировали данные о бронированиях зарубежных и российских отелей. Выяснилось, что на территории России туристы чаще всего проживали по два-три дня в одной гостинице, а в отелях за границей путешественники обычно задерживаются до недели.
Второе место в рейтинге излюбленных туристами мест занял Эсто-Садок, а третье — Красная Поляна. За ними следуют Сочи, Калиниград и Геленджик, где гости проводили около двух дней.
Наибольшей популярностью для длительного отпуска за границей у россиян пользуются курорты острова Пхукет, где они в среднем проводят около недели. За Тайландом расположились Хургада, Сеул и Аланья.
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