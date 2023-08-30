Этим летом увеличилось число поездок россиян в Дагестан

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Количество поездок туристов в Дагестан выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, регион стал вторым в Северо-Кавказском федеральном округе по посещаемости этим летом. Об этом сообщили в сервисе бронирования отелей МТС Travel.
При этом, Северный Кавказ в целом в этом году посетило на 15% туристов, чем в прошлом.
Как передаёт Газета.ру, средняя продолжительность путешествия по Дагестану этим летом составила пять дней. Наиболее часто в регион приезжали отдыхать в июле.
Отмечается, что наибольшее число туристов, посетивших Дагестан, приехали из Москвы (19%), Ставропольского края (8%), Чеченской республики (8%) и Кубани (6%).
До этого сообщалось, что в России набирает популярность санаторный отдых. Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период коронавируса, когда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.
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В России набирает популярность санаторный отдых
Как передаёт Газета.ру, средняя продолжительность путешествия по Дагестану этим летом составила пять дней. Наиболее часто в регион приезжали отдыхать в июле.
До этого сообщалось, что в России набирает популярность санаторный отдых. Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период коронавируса, когда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.
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В России набирает популярность санаторный отдых
Мелисса Тимофеева