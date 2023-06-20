Жителям Подмосковья рассказали, что ждёт детей на Сабантуе в Дубне

Фото: пресс-служба «Сабантуй 2023 в Дубне»
Блогер Вилена Хикматуллина, которая в этом году станет амбассадором Сабантуя в Дубне, рассказала, что на площадке фестиваля будет работать большая детская зона, где можно будет найти развлечения по интересам, принять участие в мастер-классах.
«На площадке для детей и родителей будут представлены зоны московского мультимедийного центра «Союзмультпарк» от Союзмультфильма и Детского технопарка, который на день из казанского IT-парка переместится в Дубну. На фестивале можно будет окунуться в мир мультфильмов и высоких технологий, прикоснуться к истории страны и народным традициям. Взрослые и дети получат новые навыки, раскроют таланты и встретятся с любимыми мультгероями», – рассказала Хикматуллина.В течение всего дня Кот Матроскин и Почтальон Печкин из мультфильма «Простоквашино» будут радовать гостей праздника музыкой из мультфильмов, организовывать танцы на МультДискотеке.
Вместе с татарским богатырём, главным героем одноимённой повести-сказки писателя Зульфата Хакима Туганом Батыром дети смогут посоревноваться в национальных состязаниях – пробежать с яйцом в ложке и с коромыслами, перетянуть канаты, залезть на столб.
Для посетителей с детьми на территории празднования будет организована комната матери и ребёнка с пеленальным столиком и всем необходимым для удобства самых маленьких гостей. В специальном шатре будет запас воды, подгузников и пелёнок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что празднование Сабантуя в Дубне начнётся с 11 часов и продлится до 21 часа. В городском парке гости смогут прогуляться по «татарскому подворью», познакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, увидеть, как готовят блюда национальной кухни и продегустировать их. На главной сцене выступят артисты из Подмосковья и Татарстана.
Вход на мероприятие свободный. Узнать всю информацию можно на сайте мероприятия sabantuyfest.ru.