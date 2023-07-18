Европу ожидает экстремальная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

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В южные европейские страны в ближайшие дни может прийти аномальная жара из-за теплового взрыва в пустыне Сахара.
Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на прогнозы метеослужб.
По прогнозам метеорологов, температура воздуха в Италии достигнет рекордных +50°C.
Рекордные показатели были зафиксированы в Европе в 2021 году. На Сицилии было +48°C, но новая тепловая волна из Северной Африки, вероятно, обновит показатели сразу в нескольких регионах Европы.
В данный момент экстремальная жара установилась в греческих Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают людей о возможных пожарах, сбоях в транспортной и энергетической инфраструктурах.
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По прогнозам метеорологов, температура воздуха в Италии достигнет рекордных +50°C.
В данный момент экстремальная жара установилась в греческих Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают людей о возможных пожарах, сбоях в транспортной и энергетической инфраструктурах.
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Мария Фирсова