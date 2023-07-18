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Европу ожидает экстремальная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

18 июля 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

В южные европейские страны в ближайшие дни может прийти аномальная жара из-за теплового взрыва в пустыне Сахара.
Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на прогнозы метеослужб.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в Италии достигнет рекордных +50°C.


Рекордные показатели были зафиксированы в Европе в 2021 году. На Сицилии было +48°C, но новая тепловая волна из Северной Африки, вероятно, обновит показатели сразу в нескольких регионах Европы.

В данный момент экстремальная жара установилась в греческих Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают людей о возможных пожарах, сбоях в транспортной и энергетической инфраструктурах.

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#жара
#Европа
#Сахара
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АТОР: Крым остается массовым направлением и примет до 4,5 миллиона туристов в 2023 году
17 июля 2023, 21:19

Фото: iStock/Halfpoint

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что Крым остается массовым направлением.
Он также отметил, по итогам этого года Крым примет около 4–4,5 миллионов туристов.

Ромашкин дополнил, что несмотря на все происходящие события, сезон туристического отдыха в Крыму продолжается. 

«В Крыму планировали отдых люди, которые по-настоящему любят этот полуостров. Это люди, которые понимают те проблемы, с которыми столкнулся Крым», — пояснил вице-президент АТОР.

Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

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#АТОР
#Крым
#туризм
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Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
17 июля 2023, 17:51

Фото: iStock/NicoElNino

В 2023 году Мальдивы приняли миллион туристов. Гражданин России оказался юбилейным гостем Мальдивских островов. Об этом сообщает Raajje.mv.
Отмечается, что 16 июля турпоток на Мальдивы достиг миллиона человек. Россиянин, который оказался миллионным туристом на островах, прилетел на отдых с семьей. На данный момент российский турист Антон Павлов живет в Великобритании.

Сообщается, Павлов впервые посетил Мальдивы и был рад оказанному гостеприимству. Россиянину и его семье организовали торжественную встречу с множеством подарков.

Согласно прогнозу специалистов, к концу 2023 года на Мальдивские острова прибудет около двух миллионов туристов.

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#Мальдивы
#туризм
#Россия
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На курортах Египта выявлены случаи неизвестного заболевания
17 июля 2023, 14:56

Фото: iStock/lilithlita

На египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Из сообщения следует, что вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена. Сейчас ведомство усилило санитарный контроль за рейсами, которые прилетают из Египта.

В Роспотребнадзоре призывают россиян, планирующих отдыхать в Египте, соблюдать меры предосторожности во избежание инфекционных и паразитарных заболеваний.

Уточняется, что в легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.

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#Египет
#туризм
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На выезде из Крыма в Херсонскую область образовалась многокилометровая пробка
17 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/MaYcaL

В Херсонской области со стороны Джанкоя на трассе в сторону Мелитополя образовалась многокилометровая пробка из выезжающих из Крыма автомобилистов по сухопутному коридору. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105», - говорится в сообщении.

Туристам придется пересечь пункт пропуска «Чонгар», далее их путь пройдет по Херсонской и Запорожской областям, через Мариуполь в ДНР  и к Ростову-на-Дону.

При этом врио ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе будет временно отменен комендантский час для круглосуточного проезда туристов по сухопутному коридору, которые следуют в Крым или выезжают из него.

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#Крым
#сухопутный коридор
#пробка
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Пушилин: В ДНР временно отменят комендантский час для проезда туристов в Крым и обратно
17 июля 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Врио ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе будет временно отменен комендантский час для круглосуточного проезда туристов по сухопутному коридору, которые следуют в Крым или выезжают из него.
По его словам, вводятся некоторые меры, которые помогут ускорить прохождение контрольно-пропускных пунктов на административной границе в ДНР. При этом, по поручению Пушилина, на всех АЗС по пути следования будет обеспечено наличие топлива.

Глава республики также уточнил, что туристам, въезжающим в ДНР, будет приходить СМС-сообщение, в котором будет представлена информация об услугах и местах их предоставления.
 
«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
При этом заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко напомнил туристам, желающим проехать в Крым и из него через новые регионы, что в Запорожской области действует комендантский час.

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#Крым
#Денис Пушилин
#ДНР
#сухопутный коридор
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Выезжающим из Крыма через Запорожскую область напомнили об ограничениях в зоне СВО
17 июля 2023, 13:02

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко напомнил туристам, желающим проехать в Крым и из него через новые регионы, что там действует комендантский час.
Он призвал желающих проехать в Крым или выехать из него через Запорожскую область учитывать, что там действует военное положение и ограничения, связанные с ним.

«Здесь работают блокпосты, обеспечивающие безопасность передвижения населения, введен режим «комендантского часа», действующий на всей территории Запорожской области с 22:30 до 05:00», — цитирует ТАСС Козенко.

При этом РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщает, что проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен.

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#туристы
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Песков ответил на вопрос о безопасности туризма в Крыму
17 июля 2023, 12:44

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются и улучшаются. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь добавил, что от властей Крыма в связи с ЧП на Крымском мосту требуется собранность. Отмечается, что другие меры обеспечения безопасности в регионе не обсуждались.

Песков уточнил, что в Кремле знают о том, кто совершил теракт и его причину.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.

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В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов
#Песков
#Крымский мост
#туризм
#Крым
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В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов
17 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/Fototocam

Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения для туристов, которые ожидают очередь на паром через Керченский пролив. Об этом Крючков написал в своем телеграм-канале.
Крючков дополнил, что в Феодосии шестнадцать пансионатов, гостиниц и туристических баз готовы принять до 600 человек. Отмечается, что людей обеспечат питанием.

Сообщается, что некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания туристов. Их отъезд перенесли на более позднюю дату.

В Керчи восемнадцать пунктов временного размещения принимают людей.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#туристы
#Крым
#гостиницы
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Минтранс РФ: приостановлена работа Керченской паромной переправы
17 июля 2023, 09:59

Фото: iStock/Natalia Garmasheva

В Минтрансе России сообщили о временной приостановке Керченской паромной переправы, о её возобновлении сообщат дополнительно.
«Работа Керченской паромной переправы в настоящее время приостановлена. Всего для перевозок на переправе задействовано 5 паромов и 2 больших десантных корабля», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом уточняется, что информация о возобновлении переправы будет озвучено дополнительно. Также в ведомстве напомнили, что движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. При этом водителей призвали выбирать альтернативные пути в связи в закрытием автомобильного движения.


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