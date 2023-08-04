Фермеры и ремесленники из 49 регионов России примут участие в Гастрономическом фестивале в Истре

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Фестиваль объединит 350 фермеров более чем из 49 регионов страны, а также представителей 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, на фестиваль приедут производители из республики Беларусь. Об этом сообщает министерство культуры и туризма Московской
«Мы привезли на фестиваль разные сыры, твердые, мягкие. В основном фермерские сыры делают в круглой форме, потому что они более удобные. Когда накладывается сырное зерно, круглую форму легче забить, и для производства такая форма более массово распространена. Также, для потребителя круглая форма удобнее, чем остальная», - рассказал про форму сыра фермер Александр.
Кроме сыра, на фестивале представлены хлебобулочные изделия, мед, различные колбасы. Помимо большого количества съедобной продукции и развлечений, фестиваль будет включать в себя еще и благотворительные акции. На территории сыроварни организуют пункты приема пластиковых крышек, которые после отправят на переработку, а вырученные от сдачи пластика средства пойдут на благотворительность.
«У нас своя большая ферма, свои коровы, свое молоко. Изначально, производство сыра это было наше хобби, которое появилось у нас в 2016 году, после поездки в Голландию. Начали мы производить немного, для узкого круга людей, потом наша продукция разлетелась по компаниям, по друзьям, по знакомым, по родственникам и все начали просить больше сыра. И после этого мы решили делать больше сыра, потому что это натуральный продукт, с чистым составом и с минимальной ценой», - поделилась Ольга, владелица собственной сыроварни.
На соседней площадке фестиваля в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для подрастающего поколения подготовили массу развлечений: батутный центр, веселые игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла, аквагрим и поездки на лошадях.
Отметим, что на месте проведения мероприятия будут организованы точки приема пластиковых крышек, которые после отправят на переработку, а полученные от сдачи пластика деньги будут высланы на благотворительность.
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Дана Игумнова