Фестиваль «Гуляй город» посетили более 48 тыс гостей

Фото: Telegram-канал Григория Артамонова
Более 48 тыс гостей посетили музыкально-театральный фестиваль «Гуляй город», посвящённый Битве при Молодях. Его в течение двух дней принимал Чехов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
Фестиваль сопровождала обширная концертная программа, в которой участвовали фольклорные коллективы Подмосковья и звёзды эстрады. Артамонов напомнил, что выбор места и даты проведения фестиваля основаны на историческом событии — Битве при Молодях. Она прошла с 29 июля по 2 августа 1572 года. Тогда победа русских воинов позволила сохранить и укрепить российскую государственность.
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Лора Луганская