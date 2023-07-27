Фестиваль «Гуляй Город» пройдёт в этом году в новом формате

Фото: пресс-служба фестиваля
«Подмосковье – последний рубеж обороны столицы. В самые трудные для Отечества времена наша земля принимала тяжёлые бои. Так было и в 1941 году, и в 1812-м, и в ХVI веке при Молодях. Тогда наш народ одержал важнейшую с геополитической точки зрения победу. И сегодня «Гуляй Город» объединяет всех, кто любит свою страну, знает нашу общую историю. Желаю всем с удовольствием и интересом провести время у нас в Подмосковье!», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Одним из масштабных элементов фестиваля станет кулачный стеношный бой – старинная русская народная забава, заключающаяся в кулачной схватке двух линий.
В современной зоне расположатся ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена фестиваля. Его хедлайнерами 29 июля станут Uma2rman, Пелагея, CLEVER FOLK и КASHA, а 30 июля – группы «25/17», «Маша и Медведи», ПОЛЮШКА, «Аффинаж» и DRUMMATIX.
Вход на фестиваль по предварительной записи на сайте.
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