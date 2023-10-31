Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу

Фото: Министерство культуры и туризма МО
Творческое сообщество МИРА приглашает на спектакль-путешествие по Зарайску гостей фестиваля «Между прошлым и будущим».
Визуально-образный аудио-спектакль о городе и его истории создан из документальных интервью с жителями города. Зрителей ждет путешествие по разным локациям города, где они смогут погрузиться в истории людей и увидеть своими глазами визуальные картины, которые создадут для них артисты.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Творческое сообщество МИРА из Суздаля – это сообщество людей, неравнодушных к красоте традиций и обаянию современности. Проект вырос из фестиваля «Человек Мира», который с 2011 года был местом творческого взаимодействия художников, музыкантов, театральных деятелей, режиссеров, людей искусства.
Фото: фотобанк Московской области
Фото: Радио 1
Фестиваль «Между прошлым и будущим» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: Министерство культуры и туризма МО
«Фестиваль у нас получился масштабным, мы создали коллаборация современного искусства с предпринимательской деятельностью. Фестиваль ищет новую формулу развития малых городов и теперь в ней существует современное искусство. А для того, чтобы у людей была возможность еще больше понять культурные коды города, мы создали этот спектакль. Команда творческого сообщества «МИРА» приехали в Зарайск, здесь они пробыли семь дней и разработали иммерсивный спектакль по городу, который удивительно рассказывает про Зарайск», - поделилась куратор фестиваля «Между прошлым и будущим» Марина Глухова.Фото: Радио 1
Творческое сообщество МИРА из Суздаля – это сообщество людей, неравнодушных к красоте традиций и обаянию современности. Проект вырос из фестиваля «Человек Мира», который с 2011 года был местом творческого взаимодействия художников, музыкантов, театральных деятелей, режиссеров, людей искусства.
Фото: фотобанк Московской области
«Это тот момент, когда мы не придумывали что-то новое, а узнали новшества от самих жителей, ведь они могут намного больше рассказать об этом городе. Мы ожидаем примерно 50 человек на один спектакль, потому то он иммерсивный, в нем очень важно погружение. После показов 11 и 12 ноября, будет большая премьера с 25 ноября и по 27 ноября, и в эти даты спектакль будет бесплатным. Однако, в декабре он станет платным. Сейчас мы делаем фокус группу, пока всё тестируем, находимся в диалоге со зрителями, а дальше уже у спектакля появится своя история», - отметила Марина Глухова.
Фото: Радио 1
Фестиваль «Между прошлым и будущим» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова