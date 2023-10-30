Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты

Фото: Радио 1
С 26 октября по 2 ноября 2023 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» предствит на своих площадках в рамках проведения VII Международного театрального фестиваля зрительских симпатий «Подмосковные вечера» 12 коллективов из России и Казахстана.
«Этот фестиваль мы проводим в 7 раз, к сожалению мы не смогли его показывать с той регулярностью, которую мы заявляли в самом начале, а это раз в два года. Но вот в этом году, этот фестиваль возвращается в наш театр и мы сделаем все, для того, чтобы он прошел интересно, содержательно и любопытно для всех зрителей», - отметил художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов.
Фото: Радио 1
«Мне нравятся все площадки Мытищинского театра, каждая из них меня устраивает как зрителя. Это идеальный театр, подходящий для людей разных возрастов, ведь на этих четырёх площадках может проходить все что угодно. Здесь зрители хорошо воспитаны, приучены и благодарны», - подчеркнула председатель жюри фестиваля «Подмосковные вечера» Анастасия Ефремова.Фото: Радио 1
Экспертный совет фестиваля отсмотрел более 300 спектаклей-заявок от почти 200 театров. В афишу фестиваля вошли спектакли 13 коллективов из России и Казахстана, в том числе спектакли на татарском и казахском языках.
Фото: Радио 1
«Это международный театральный фестиваль, который проходит не в Москве, это уже правильно и приятно. Здоров, что громадное количество коллективов приехали именно в этот город, в этот театр. Я знаю, что в это место приезжают много зрителей из столицы, поэтому аншлаги тут проходят и в другие дни, вне фестиваля», - подчеркнул Михаил Богдасаров, член жюри фестиваля «Подмосковные вечера».
Поскольку «Подмосковные вечера» - это фестиваль зрительских симпатий, то в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались прежде всего на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. А обладатель Гран-при определится по результатам зрительского голосования.
Фото: Радио 1
На сегодняшний день уже семь театров из разных городов успели выступить на сценах театра «ФЭСТ», сам фестиваль продлится до 2 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова