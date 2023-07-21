Фракция ЛДПР подготовила законопроект о налоговом вычете в 13% за турпутевки по РФ

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Лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале сообщил, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о новом налоговом вычете в 13% за туристические поездки по России. Об этом пишет АГН «Москва».
«Путешествия по России заряжают мощнейшей энергией и вдохновляют сильнее, чем многие иностранные курорты», — приводит слова Слуцкого АГН «Москва».
Лидер партии пояснил, что согласно законопроекту за счет вычета можно будет вернуть до 13% потраченных денежных средств на тур по стране.
Напомним, ранее аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. По данным Яндекс Путешествий 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья, 8% — ближнего зарубежья.
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