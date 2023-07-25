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Генконсульство России в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров

25 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Leonid Ikan

Генконсульство России в Анталье рекомендовало туристам из России не покидать отели из-за лесных пожаров, которые разбушевались в Турции.
В генконсульстве следят за ситуацией и находятся на связи с местными властями и туроператорами. Обращений от российских туристов пока единицы.

Лесные пожары охватили три провинции Турции: Анталью, Манису и Кахраманмараш.


Кемер в Анталье считается традиционным курортом для россиян. По данным Telegram-канал Baza, огонь полыхает в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк».

Пожарные пытаются остановить распространение огня. Эвакуация туристов к этому моменту не объявлялась.

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#Турция
#пожар
#туристы
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Россияне рассказали, в каких странах опасаются отдыхать
25 июля 2023, 09:34

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россияне более всего боятся ехать в США, Францию и Мексику.
Многие россияне (28%) боятся лететь в другие страны из-за появления нового вируса. Чаще всего страх вирусов называли жители Красноярска (39%).

21% опрошенных опасается сложностей с возвращением обратно в Россию. Особенно это беспокоит москвичей (33%). Негативное отношение местных вызывает опасение у 11% опрошенных. Особенно столкнуться с этим бояться жители Перми (29%). Такие данные приводят Группа Ренессанс страхование и сервис OZON Travel.
 
Наиболее безопасными странами 71% считают Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. У поколения 41–50 лет любимой страной считается Аргентина (65%), у миллениалов — Болгария (70%), зумеры предпочли Кипр (64%).
 
Самыми опасными направлениями назвали США (53%), Францию (49%), Мексику (48%).

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#отпуск
#США
#Франция
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Бывших участников «Дома-2» Ромашова и Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов
25 июля 2023, 08:20

Фото: iStock/PhotoFra

Евгений Ромашов с женой Анастасией Бигриной покинули Россию и в последнее время жили в Индонезии, оттуда пара летала в свадебное путешествие в Бангкок.
Спустя неделю они вернулись на Бали, чтобы обвенчаться. Но бывших участников реалити-шоу задержали на таможне в аэропорту.

Сотрудники паспортного контроля обвинили молодожён в неуважительном отношении к правилам Индонезии, а также в подделке обратных билетов на самолёт.
 
По словам Ромашова, они с женой предоставили необходимое подтверждение, но им не поверили. У пары отобрали паспорта и поместили в комнату, где был лишь один матрас. Там супруги провели двое суток почти без воды и еды. Позже им разрешили вернуться в Бангкок в сопровождении полиции.

Потом молодых людей пытались заставить вернуться в Россию. Власти страны проконтролировали покупку билетов на родину.

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#Бали
#Дом 2
#депортация
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На сырном фестивале в Подмосковье ждут более 100 тыс гостей
24 июля 2023, 15:45

Фото: Минсельхозпрод МО

На «Сырный фестиваль» под Истрой, который пройдёт 4-6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году на фестивале ждут фермеров из новых регионов. Число участников тоже выросло: если в прошлом году их было 300, то в этом станет уже 350. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек. 
 
Кроме продажи ярморочной продукции, на фестивале состоится выставка сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.
 
Мероприятие пройдёт в деревне Дубровское. От железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская для гостей фестиваля организуют бесплатные автобусы.

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#Ирина Каклюгина
#фестиваль
#сыр
#фермеры
#продукты
#Истра
#Московская область
#Подмосковье
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Аналитики посчитали, во сколько обойдётся однодневная поездка для школьника
24 июля 2023, 12:02

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Комитет по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитики разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo выяснили, что средняя стоимость однодневной поездки для школьника составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Об этом сообщает RT.
Также исследование показало, что туры стоимостью более 2 тыс. предлагают 30% туроператоров. А однодневные поездки, за которые родители заплатят менее 1 тыс. рублей, предлагают лишь 16% опрошенных.

Участники опроса отметили, что главными причинами, тормозящими развитие детского туризма, являются недостаточная совместная работа органов образования и туроператоров и предоставление путёвок недобросовестными и нелегальными работниками индустрии, передаёт RT.

72 % опрошенных считают, что детский туризм необходимо выделить в самостоятельный вид туризма – это позволит решить часть проблем. Также, по мнению 31% участников, это позволит обезопасить предоставление услуг в сфере детского туризма, а 28% уверены, что это поможет избавиться от нелегалов на рынке.

В проведённом опросе приняли участие 200 туроператоров из более чем 40 регионов России.

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#туризм
#дети
#путёвка
#тур
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Три команды выступили на фестивале фейерверков «Большая Волга» в Дубне
24 июля 2023, 10:00

Фото: администрация г. о. Дубна

На Комсомольской набережной в Дубне прошёл 17-й Российский фестиваль фейерверков «Большая Волга». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
Открыли фестиваль музыкальный проект «Дубна. Волга. Classic» и Дубенский симфонический оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Сергея Поспелова. Была исполнена «Кармен-сюита» Бизе и Щедрина.
«Пиротехническое мастерство продемонстрировали три команды: «Пиромания» из Таганрога, «Салюты лучших коллекций» из Реутова и «Посадская пиротехническая компания» из Сергиева Посада. Дебютанты фестиваля – команда из Таганрога – сделала акцент на парковый фейерверк, построенный на одиночных снарядах. Было дано более тысячи залпов. Обладателем гран-при и приза зрительских симпатий стала команда из Реутова.», – отметил Тихомиров.  
С обоих берегов Волги, моста, с лодок и катеров за грандиозным огненным шоу наблюдали тысячи дубненцев и гостей наукограда. 

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#Дубна
#салют
#шоу
#Максим Тихомиров
#Московская область
#Подмосковье
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В Стамбуле сократились запасы водохранилищ до 40% от нормы из-за жары
21 июля 2023, 20:44

Фото:istockphoto/Fatih Deger

В Турции запасы воды в водохранилищах за неделю сократились на 2% — до 40% от нормы.
Это минимальные показатели впервые с 2014 года, сообщает газета Daily Sabah, ссылаясь на городское управление водоснабжения и канализации (ISKI).
 
Запасы воды в водохранилищах по нормам должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они сократились до 346 млн куб. м. Причиной сокращения водных запасов стала жара. К примеру, на прошлой неделе в Турции зафиксировали рекордную температуру +49,1 градуса.
 
По данным агентства водоснабжения Стамбула, ежедневное потребление воды в турецком городе превысило 3,5 млн куб. м. Это стало самым высоким  показателем в истории.

Ранее сообщалось, что ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

The Guardian пишет, что в 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Это следует из анализа глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем на Земле за сотни, а может и тысячи лет. Об этом рассказал журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.

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Фракция ЛДПР подготовила законопроект о налоговом вычете в 13% за турпутевки по РФ
21 июля 2023, 14:15

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале сообщил, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о новом налоговом вычете в 13% за туристические поездки по России. Об этом пишет АГН «Москва».
«Путешествия по России заряжают мощнейшей энергией и вдохновляют сильнее, чем многие иностранные курорты», — приводит слова Слуцкого  АГН «Москва».

Лидер партии пояснил, что согласно законопроекту за счет вычета можно будет вернуть до 13% потраченных денежных средств на тур по стране.

Слуцкий дополнил, что «Туристический бонус» позволит людям не только посмотреть красоты России, но и «воспитывать детей в духе патриотизма и уважения к Родине».

Напомним, ранее аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. По данным Яндекс Путешествий 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья, 8% — ближнего зарубежья.


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#туризм
#Россия
#налоговый вычет
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РСТ: Монголия востребована у российских туристов
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что Монголия востребована у российских туристов
21 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/inewsistock

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в 2022 году крупные российские туроператоры организовывали совместно с монгольскими партнёрами туры для развития туристического направления в Монголию. Об этом пишет RT.
«Акцент в туре делался и на культурно-познавательные особенности, и на паломнические», — цитирует Барзыкина RT.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что, несмотря на необходимость решения вопросов транспорта, Монголия востребована у россиян.

Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. Отмечается, что в 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России. Вице-президент РСТ Александр Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.

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#РСТ
#Монголия
#туризм
#россияне
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Аналитики назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха
Яндекс Путешествия: Большинство россиян выбрали для летнего отдыха в 2023 году Россию, Турцию и Армению
20 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/yuliasverdlova

Аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования Яндекс Путешествий.
В публикации говорится, что 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья,  8% — ближнего зарубежья.

Отмечается, что самыми популярными странами среди россиян для отпусков заграницей стали Турция, Казахстан, Армения, Азербайджан и Узбекистан. Среди городов России отдыхающие отдают предпочтение Санкт-Петербургу, Сочи, Анапе, Геленджику, Москве и Владивостоку.

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#Россия
#туристы
#лето
#отдых
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