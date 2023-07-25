Генконсульство России в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров

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Генконсульство России в Анталье рекомендовало туристам из России не покидать отели из-за лесных пожаров, которые разбушевались в Турции.
В генконсульстве следят за ситуацией и находятся на связи с местными властями и туроператорами. Обращений от российских туристов пока единицы.
Лесные пожары охватили три провинции Турции: Анталью, Манису и Кахраманмараш.
Кемер в Анталье считается традиционным курортом для россиян. По данным Telegram-канал Baza, огонь полыхает в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк».
Пожарные пытаются остановить распространение огня. Эвакуация туристов к этому моменту не объявлялась.
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Лесные пожары охватили три провинции Турции: Анталью, Манису и Кахраманмараш.
Пожарные пытаются остановить распространение огня. Эвакуация туристов к этому моменту не объявлялась.
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Мария Фирсова