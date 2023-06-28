Глава МВД Абхазии требует от гаишников перестать грабить российских туристов

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По его словам, если есть нарушение, нужно принимать меры, но это должно быть обоснованно.
Киут заявил, что работать нужно так, чтобы не было жалоб на «поборы и непонятные какие-то вещи».
Ранее сообщалось, что в Абхазии в 20 раз увеличен штраф за купальники. «Московский Комсомолец» пишет, что абхазский парламент внёс изменения в Кодекс об административных правонарушениях страны. Было принято решение увеличить штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде в 20 раз.
С 1 августа штраф будет равняться 6 тысячам рублей вместо 300 рублей.