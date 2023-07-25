Глава турагентства Ржевская: отдых в Абхазии для россиян впервые за 20 лет стал дороже Египта

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«В Абхазии для двоих взрослых и ребенка если брать комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. рублей. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. рублей», — приводит слова Ржевской NEWS.ru.
По словам Ржевской, Абхазия стала одним из наиболее дорогих направлений, поэтому туда достаточно легко приобрести путевки.
Напомним, ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российским туристам не следует волноваться из-за лесных пожаров в Турции. Эксперт посоветовал россиянам постоянно контактировать со своими туристическими компаниями и агентствами.
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