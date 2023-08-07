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Гостей сырного фестиваля в Истре угостили 200-килограммовым тортом

07 августа 2023, 18:11

Фото: Минсельхоз МО

Кондитеры из Нижнего Новгорода угостили тортом «Суворов» весом 200 кг гостей и участников ежегодного сырного фестиваля в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гастрономический праздник уже стал ключевым событием в регионе и ежегодно собирает десятки тысяч посетителей. Участники стараются удивить покупателя и привлечь его внимание. Так, предприниматели из Нижнего Новгорода изготовили 200-килограммовый торт и угощали им гостей», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
Ингредиенты торта – сгущённое молоко, сметана, сливочное масло и четыре вида орехов.


4-6 августа на сыроварне Олега Сироты в Истре прошёл ежегодный гастрономический сырный фестиваль, в котором участвовали более 350 фермеров из разных регионов России.

На прилавках были представлены разнообразные сорта сыра, молочная продукция, мясные и рыбные деликатесы, консервы, грибы, мёд, мороженое, вино, чай. На празднике можно было купить украшения, предметы домашнего декора, текстиль, деревянные изделия и многое другое.

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#фестиваль
#сырный фестиваль
#фермер
#подмосковье
#московская область
#истра
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В парке Можайска появились пума и леопард
07 августа 2023, 18:28

Фото: Яна Шаливская

В Можайском парке тигров появились леопард и пума. Пуме Мире чуть больше полугода, леопард Леопольд старше на пару месяцев, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Хищники живут в соседних вольерах и привыкают к новой территории. Между собой и с другими обитателями парка пока знакомятся через решётку. Оба любят играть, они очень активные и любознательные. После карантина хищники будут выпущены в большой парк. 



Парк тигров площадью более 30 га открыли в начале лета. Сегодня там живут тигры Тимур и Амур, львицы Афина и Ахинея, ягуары Афродита и Багира. 
«Каждый хищник особенный, со своим характером. Чтобы они жили на одной территории, проводится большая работа. Все кошки дружат, каждый день вместе гуляют, играют, а на ночь каждый уходит в свой вольер», – рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев
   

Парк расположен на 128-м км Минского шоссе между самим шоссе и деревней Клемятино. 

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#можайск
#животные
#зоопарк
#фауна
#подмосковье
#московская область
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Турэксперт Горин дал рекомендации по выбору путёвок в тёплые страны зимой
07 августа 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что при выборе туров в тёплые страны в зимний период времени нужно, в первую очередь, ориентироваться на курсы валют.
«В вопросах стоимости путевок в зарубежные страны всегда нужно учитывать волатильность курсов валют. За последний год рубль ослабел на 60 процентов, что привело к корректировке цен», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Горин.

По его словам, любимыми направлениями отдыха зимой у россиян остаются Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Мальдивы, самыми доступными являются Египет и те же ОАЭ.

А вот жители и гости столичного региона в жару имеют возможность отдохнуть на пляжах Москвы и Подмосковья, которые многие уже успели сравнить с россйискими и зарубежными курортами. Из-за знойной погоды места отдыха оказались переполнены людьми. Иммунолог-аллерголог, завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии МГУ имени Огарева Ольга Радаева объяснила, почему отдых на городских пляжах не всегда может быть безопасным.

«В жару вода в прудах и озерах нагревается. Это становится благоприятной средой для накопления бактерий и вирусов, которые являются возбудителями кишечных заболеваний. Одним из источников этих микроорганизмов является человек. Когда в тёплой воде очень много людей, то происходит невольный обмен бактериями», — отметила в беседе с «Москвой 24» Радаева.

Также эксперт сообщила о повышенном риске получить различные травмы на многолюдных пляжах.

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#туризм
#лето
#курорт
#рекомендации
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На фермерском фестивале в Истре побывали более 115 тыс посетителей
07 августа 2023, 17:00

Фото: Минкульт МО

116 тыс человек посетили гастрономический фестиваль в Истре за три дня его проведения, сообщили в подмосковном Министерстве культуры и туризма. Фестиваль фермерской продукции проходил с 4 по 6 августа в сыроварне в деревне Дубровское.
«Рады, что мероприятие пользуется такой популярностью у гостей и жителей Подмосковья. Его посетили 116 тыс человек. Фермеры продали 36 тонн молочной, 7 тонн мясной и 2 тонны хлебной продукции. Гости смогли приобрести изделия народных художественных промыслов. Для детей подготовили насыщенную развлекательную программу», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В ярмарке приняли участие более 350 фермеров из 49 регионов России, а также из Белоруссии.

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#сыр
#сырный фестиваль
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#истра
#туризм
#минкультуры мо
#подмосковье
#московская область
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Испанцам запретили мыть автомобили из-за засухи
07 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/appledesign

Более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании.
ТАСС пишет, что в стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.
 
Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
 
Более всех страдают каталонцы: запреты действуют в 495 каталонских муниципалитетах. Жителям запрещено мыть автомобили и поливать сады. В некоторых населенных пунктах региона из-за засухи введён режим чрезвычайной ситуации.
 
Андалусские власти отключают воду в определенные часы, меры действуют в 40 муниципалитетах. А в Малаге отключили воду в пляжных душах.

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#испания
#вода
#жара
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На выезде из Абхазии в РФ образовалась многокилометровая пробка
07 августа 2023, 13:16

Фото: iStock/MaYcaL

Затор возник на дороге на выезде из Абхазии в Россию.
Telegram-канал Sputnik Абхазия сообщает, что пробка возникла на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу». Длина затора оценивается в 5 км.
 
Причины возникновения многокилометровой пробки не называются.

Ранее крупную партию несертифицированного алкоголя (3,5 тысячи литров) изъяли в Гагрском районе Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.

На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.

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#пробки
#туристы
#машины
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Член Совфеда Башкин предложил ограничить массовый отдых детей за границей
07 августа 2023, 11:33

Фото: iStock/SerrNovik

Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин предлагает ввести ограничения на массовый детский отдых за границей после инцидента, который случился в Турции.
Детей из России выселили из отеля в турецком Кемере. Они вернулись домой несколькими рейсами. Некоторым авиабилеты пришлось покупать заново, за свой счет. Лагерь «Колибри», который отправил детей отдыхать, перестал выходить на связь и отвечать на звонки.
 
Всего в лагере отдыхали 70 детей и вожатых. В данный момент в Турции остались 20 детей и 4 сопровождающих. Дети приехали 26 июля, и у них возникли проблемы с оплатой. Несовершеннолетних ночью выставили на улицу, пишет РИА Новости. 
 
Башкин заявил, стоит ли вообще организовывать массовый детский отдых за границей, если и в России большой выбор мест для отдыха. А похожий инцидент на тот, что случился в Турции, в России просто невозможен.
 
«Хватит ездить по Турциям, по Египтам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации», - так считает член Совета Федерации Александр Башкин.
Также он сказал, что отдыхать в России экономически выгоднее, при этом и российская туристическая отрасль получит хорошую поддержку.

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#дети
#детские лагеря
#туризм
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В Луховицах проведут молочный фестиваль
04 августа 2023, 22:55

Фото: Istockphoto / grafvision

В городском округе Луховицы состоится фестиваль молока «Молочная пойма». Он пройдёт 5 августа в Центре культуры и досуга «Красная пойма», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей приготовят концертную программу, развернут интерактивные площадки и выставки. На фестивале пройдут мастер-классы по рисованию, лепке, плетению и многому другому. 
 
Как отметили в министерстве, цель фестиваля – увеличение потребления молока российских производителей, пропаганда здорового образа жизни и поддержка отечественной молочной продукции.
 
Фестиваль начнётся в 18 часов. Вход свободный. 

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Фермеры и ремесленники из 49 регионов России примут участие в Гастрономическом фестивале в Истре

На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты

В Истре состоялось открытие масштабного «Гастрономического фестиваля 2023»





 

#молоко
#луховицы
#минкультуры мо
#фестиваль
#московская область
#подмосковье
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Фермеры и ремесленники из 49 регионов России примут участие в Гастрономическом фестивале в Истре
С 4 по 6 августа в деревне Дубровское городского округа Истра пройдет большой гастрономический фестиваль фермерской продукции
04 августа 2023, 22:17

Фото: Радио 1

Фестиваль объединит 350 фермеров более чем из 49 регионов страны, а также представителей 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, на фестиваль приедут производители из республики Беларусь. Об этом сообщает министерство культуры и туризма Московской
«Мы привезли на фестиваль разные сыры, твердые, мягкие. В основном фермерские сыры делают в круглой форме, потому что они более удобные. Когда накладывается сырное зерно, круглую форму легче забить, и для производства такая форма более массово распространена. Также, для потребителя круглая форма удобнее, чем остальная», - рассказал про форму сыра фермер Александр. 


 
Кроме сыра, на фестивале представлены хлебобулочные изделия, мед, различные колбасы. Помимо большого количества съедобной продукции и развлечений, фестиваль будет включать в себя еще и благотворительные акции. На территории сыроварни организуют пункты приема пластиковых крышек, которые после отправят на переработку, а вырученные от сдачи пластика средства пойдут на благотворительность. 


 
«У нас своя большая ферма, свои коровы, свое молоко. Изначально, производство сыра это было наше хобби, которое появилось у нас в 2016 году, после поездки в Голландию. Начали мы производить немного, для узкого круга людей, потом наша продукция разлетелась по компаниям, по друзьям, по знакомым, по родственникам и все начали просить больше сыра. И после этого мы решили делать больше сыра, потому что это натуральный продукт, с чистым составом и с минимальной ценой», - поделилась Ольга, владелица собственной сыроварни. 



На соседней площадке фестиваля в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для подрастающего поколения подготовили массу развлечений: батутный центр, веселые игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла, аквагрим и поездки на лошадях. 



Отметим, что на месте проведения мероприятия будут организованы точки приема пластиковых крышек, которые после отправят на переработку, а полученные от сдачи пластика деньги будут высланы на благотворительность. 

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#поездки
#акции
#игры
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В Истре состоялось открытие масштабного «Гастрономического фестиваля 2023»
«Сырный фестиваль» пройдет с 4 по 6 августа в деревне Дубровское в городском округе Истра
04 августа 2023, 19:19

Фото: Радио 1

Более 350 фермеров и ремесленников представят на фестивале свою молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед, квас и другие напитки, гости смогут приобрести сувениры народных художественных промыслов и многое другое. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Когда наша ферма зашла но московский рынок, мы любыми способами пытались себя реализовать, смотрели в интернете фестивали, сырные выставки, конференции, форумы, и первое что выдает, это данный гастрономический фестиваль. В прошлом году у нас не получилось поучаствовать, но в этом году нам повезло, и мы рады представлять нашу ферму, город и себя на этом прекрасном фестивале», - поделилась представитель сырной фермы из Воронежа Юлия. 



В сравнении с прошлым годом, состав участников фестиваля обновлен более чем на 20%, что подтверждает его популярность в регионах страны и профессиональных отраслевых сообществах.
 


«О фестивале мы узнали еще в прошлом году, однако в тот сезон нас не приняли. В этом году, мы постарались, поработали, отправили хорошую презентацию, и нас приняли. Мы рассказали все о своей пасеке, показали фотографии нашего оборудования, передали информацию о том, где мы находимся, это все было красиво представлено и после этого нас пригласили. Сбор меда, это тяжелый труд, конечно мед делают пчелы, но сама сборка очень сложный процесс, поэтому мы решили приехать, показать и рассказать о  нем», - поделилась Ирина представитель пасеки из Башкирии.



При поддержке Минпромторга РФ в дни проведения фестивалей на Истринской сыроварне пройдет выставка сельскохозяйственной техники. Также на основной территории разместятся зоны с детскими активностями и фудтраками, а для гостей будет организован бесплатный трансфер от железнодорожных станций «Истра» и «Ново-Иерусалимская».


 
«Мы с семьей впервые на фестивале и находимся в восторге от масштаба. Очень много выбора, все фермы угощают своей продукцией, столько сортов сыра было представлено. Также, на прилавках был хлеб, квас, мед, все натуральное и вкусное. Много здесь семей с детьми, так как проводится развлекательная программа, есть батуты, конкурсы, фотозоны, нам все нравится и надеюсь, у нас получится посетить данный фестиваль еще раз», - отметила посетитель Гастрономического фестиваля Ольга.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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