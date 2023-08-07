Гостей сырного фестиваля в Истре угостили 200-килограммовым тортом

Фото: Минсельхоз МО
Кондитеры из Нижнего Новгорода угостили тортом «Суворов» весом 200 кг гостей и участников ежегодного сырного фестиваля в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гастрономический праздник уже стал ключевым событием в регионе и ежегодно собирает десятки тысяч посетителей. Участники стараются удивить покупателя и привлечь его внимание. Так, предприниматели из Нижнего Новгорода изготовили 200-килограммовый торт и угощали им гостей», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.Ингредиенты торта – сгущённое молоко, сметана, сливочное масло и четыре вида орехов.
На прилавках были представлены разнообразные сорта сыра, молочная продукция, мясные и рыбные деликатесы, консервы, грибы, мёд, мороженое, вино, чай. На празднике можно было купить украшения, предметы домашнего декора, текстиль, деревянные изделия и многое другое.
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Лора Луганская